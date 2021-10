Louis van Gaal gaat zodra een WK-ticket binnen is voor het Nederlands elftal overschakelen naar een 5-3-2-formatie. De bondscoach benadrukt eens te meer dat hij dat het ideale systeem voor Oranje vindt en dat het met de voorkeur van de spelers voor 4-3-3 wel meevalt.

Het is voor Van Gaal cruciaal dat Oranje zich volgende maand rechtstreeks voor het WK in Qatar plaatst door Noorwegen en Turkije achter zich te houden in kwalificatiegroep G. In dat geval speelt Nederland in maart namelijk twee oefenwedstrijden in plaats van zware play-offs, waarin geen ruimte is om aan een nieuw systeem te slijpen.

"Als we ons in november kwalificeren, dan maken we het ons gemakkelijk. Dan kan ik in maart van systeem veranderen", aldus Van Gaal, die in deze kwalificatiereeks louter 4-3-3 speelde met Oranje. "Ik vind dat deze selectie gemaakt is voor 5-3-2. Veel spelers kennen het systeem ook al van hun club."

Van Gaal koos bij zijn aantreden voor 4-3-3 omdat daar de voorkeur van de spelers lag, nadat Oranje onder voorganger Frank de Boer in een 5-3-2-systeem al in de achtste finales van het EK was uitgeschakeld.

Toch denkt Van Gaal niet dat hij de spelers zal moeten overtuigen van de terugkeer naar 5-3-2. "Ze vertrouwen mij, omdat ik het tot nu toe heb laten zien. Bovendien hebben de spelers niet nadrukkelijk gezegd dat ze 4-3-3 wilden spelen. Ze gaven alleen aan dat daar de voorkeur lag. Ze zijn niet fel gekant tegen 5-3-2."

Van Gaal ziet ook toekomst voor 4-3-3

De uitspraken van Van Gaal komen na kwalificatiewedstrijden tegen Letland en Gibraltar waarin zich met Noa Lang en Arnaut Danjuma nieuwe vleugelspelers aandienden. In een 5-3-2-systeem is er minder ruimte voor dit soort spelers; zo was Steven Berghuis op het EK bankzitter.

Van Gaal ziet wel toekomst voor vleugelspelers, omdat hij tijdens wedstrijden wil kunnen schakelen. "Op het WK van 2014 speelden we 5-3-2 met Oranje, maar als dat niet lukte, gingen we over op 4-3-3. Spelers waren dat toen ook gewend. Zo kun je het een tegenstander moeilijk maken. Ze staan ineens tegenover een ander systeem."

Oranje speelt volgende maand eerst uit tegen Montenegro (13 november), waarna de poulefase wordt afgesloten met de kraker tegen Noorwegen in De Kuip (16 november). Vervolgens staan in heel 2022 geen kwalificatiewedstrijden op het programma, maar louter oefenduels en Nations League-wedstrijden in de aanloop naar het WK in Qatar, dat over ruim dertien maanden begint.