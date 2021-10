Het leek er maandagavond lange tijd op dat Turkije opnieuw dure punten zou verspelen in de WK-kwalificatie, maar Burak Yilmaz voorkwam diep in blessuretijd met een penalty een gelijkspel bij Letland (1-2). Bondscoach Stefan Kuntz is onder de indruk van de manier waarop zijn ploeg bleef werken voor de overwinning.

"Ik was erg blij om te zien hoe de spelers reageerden toen Letland scoorde. De laatste tijd wordt veel geschreven en gezegd over een gebrek aan mentaliteit en zelfvertrouwen bij mijn ploeg. De spelers hebben nu laten zien dat daar niks van waar is", zei Kuntz na de wedstrijd in Riga volgens het Turkse Hürriyet.

Turkije moest winnen om nog serieus zicht te houden op een ticket voor het WK 2022 in Qatar, maar eenvoudig ging het zeker niet. Letland kwam twintig minuten voor tijd zelfs op voorsprong door een eigen doelpunt van Merih Demiral, al maakte Serdar Dursun zes minuten later al gelijk.

Pas in de negende minuut van de blessuretijd viel de bevrijdende treffer voor Turkije. Na ingrijpen van de VAR mocht Yilmaz aanleggen voor een strafschop en hij maakte geen fout van 11 meter, waardoor de Turken nog mogen hopen op WK-deelname.

De blijdschap was groot bij de Turkse selectie na het bevrijdende doelpunt van Burak Yilmaz in de blessuretijd. Foto: EPA

'De teamgeest is groeiende'

De zwaarbevochten zege is vooral een opsteker voor bondscoach Kuntz, die in september de ontslagen Senol Günes opvolgde en de opdracht heeft om Turkije alsnog naar het WK te loodsen. De Duitser debuteerde vrijdag met een 1-1-gelijkspel tegen Noorwegen en ziet langzaam iets veranderen in zijn ploeg.

"De teamgeest is in ieder geval groeiende. Ik heb mijn spelers hun hoofd niet zien buigen, ze bleven geloven in de overwinning. Dat deze zege op dramatische wijze tot stand kwam, maakt het extra belangrijk. Deze drie punten zie ik als een beloning voor het Turkse volk", aldus Kuntz.

Met nog twee wedstrijden te gaan staat Turkije, dat vorige maand nog met 6-1 van Oranje verloor, op de derde plek in groep G. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar en de nummer twee gaat naar de play-offs.