Bondscoach Hansi Flick is trots dat Duitsland erin is geslaagd om als eerste Europese land een ticket voor het WK 2022 te veroveren. 'Die Mannschaft' nam maandag revanche op Noord-Macedonië én spoelde de teleurstelling van het EK definitief weg.

"Het doel was om ons zo snel mogelijk te kwalificeren. De spelers verdienen daarom een compliment voor de instelling die ze hebben getoond", zei Flick na de 0-4-overwinning in Skopje. "De eerste helft was wat wild, maar dit resultaat is perfect. Met vijf zeges in vijf duels dit seizoen mogen we tevreden zijn."

Bij rust was er nog niet gescoord, maar Duitsland liep in de tweede helft via Kai Havertz, Timo Werner (twee goals) en de pas achttienjarige Jamal Musiala eenvoudig weg bij Noord-Macedonië. Duitsland won zeven van de acht gespeelde WK-kwalificatieduels en is met nog twee wedstrijden op het programma niet meer te achterhalen.

Aan het begin van de kwalificatiereeks in maart blameerde het Duitsland van toenmalig bondscoach Joachim Löw zich nog in eigen huis tegen Noord-Macedonië door met 1-2 te verliezen. Enkele maanden later volgde ook een teleurstellend EK; de Duitsers overleefden ternauwernood de poule des doods en werden in de achtste finales uitgeschakeld door Engeland.

"Na de teleurstelling op het EK was het voor ons extra van belang om de WK-kwalificatie goed te vervolgen", benadrukte doelpuntenmaker Havertz. "Het gaat nu duidelijk de goede kant op. We speelden hier met vertrouwen en we hebben in de laatste wedstrijden laten zien welke kwaliteiten we hebben."

Onder Flick hoopt de viervoudig wereldkampioen volgend jaar in Qatar weer eens een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen, ruim vier jaar na de dramatische uitschakeling in de groepsfase op het WK 2018. "Ons doel is om het WK te winnen, daar moet je bij Duitsland altijd voor gaan. Maar we moeten de komende maanden hard werken om echt goed voorbereid te zijn", aldus Havertz.

Stand in groep J WK-kwalificatie 1. Duitsland * 8-21 (23-3)

2. Roemenië 8-13 (11-8)

3. Noord-Macedonië 8-12 (15-10)

4. Armenië 8-12 (8-11)

5. IJsland 8-8 (11-15)

6. Liechtenstein 8-1 (2-23)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de WK-kwalificatie