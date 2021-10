Louis van Gaal vindt dat er geen aandacht besteed moet worden aan het deel van het Oranje-publiek dat maandag in De Kuip Steven Berghuis uitfloot tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. De bondscoach benadrukt dat het niet groter gemaakt moet worden dan het is.

"Het is raar, ik had dit niet verwacht", zei Van Gaal op zijn persconferentie na de 6-0-overwinning over het uitfluiten van Berghuis. "Maar het gaat om een beperkt aantal mensen op de tribune. Het waren er niet zoveel en dus moet je er als media ook geen aandacht aan geven."

De 29-jarige Berghuis maakte afgelopen zomer de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax en dat werd hem maandag door een deel van De Kuip niet in dank afgenomen. Als de rechtsbuiten van Oranje de bal had, klonk er gefluit en toen hij na een uur naar de kant ging werd er gejuicht.

Van Gaal werd na de overwinning juist toegezongen, al werd hij jaren geleden in zijn tijd als Ajax-trainer vaak negatief bejegend door het Rotterdamse publiek. "Ik heb het zelf meegemaakt en ik ben er nog steeds. En Berghuis ook. Nogmaals, het verdient geen aandacht."

'Berghuis is een optimale prof'

Berghuis was na de ruime zege op Gibraltar niet aanwezig op de persconferentie. Denzel Dumfries zat er wel en ook hem werd gevraagd naar het gefluit richting Berghuis. "Natuurlijk heb ik het meegekregen, je wist van tevoren dat het kon gebeuren. Steven heeft een overstap gemaakt die gevoelig ligt in Rotterdam", zei de rechtsback, die de 4-0 maakte in De Kuip.

Dumfries denkt niet dat Berghuis eronder leed. "Hij was er stoïcijns onder. Hij liet zien dat hij er geen last van heeft, een optimale prof. Ik vind ook niet dat we als spelers van Oranje hier nog iets mee moeten doen."

Op 16 november speelt Oranje - en waarschijnlijk dus ook Berghuis - opnieuw in De Kuip en dan is Noorwegen de tegenstander. De eerste Klassieker van Ajax met Berghuis in Rotterdam is op 19 december.