Arnaut Danjuma heeft er altijd rekening mee gehouden dat hij terug zou keren in het Nederlands elftal. De 24-jarige aanvaller kreeg maandag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (6-0) na drie jaar weer speeltijd en liet zich zien met fraaie acties en een doelpunt.

"Ik heb hier lang op gewacht en ben heel blij met deze kans. En als je een gouden kans krijgt, dan moet je die verzilveren", aldus Danjuma na de wedstrijd op de persconferentie in De Kuip. De speler van Villarreal viel na zestig minuten in bij een 4-0-tussenstand en viel op met een paar mooie dribbels, maar zijn lage voorzetten werden gemist.

"Ik wist dat ik er tegelijk met Wout Weghorst in zou komen. Ik weet een beetje wat voor type spits hij is en heb met hem gesproken. Hij gaf aan dat hij de ballen strak bij de eerste paal wilde hebben. Die gingen er niet in, maar uiteindelijk gaf hij een assist op mij. De rollen waren omgedraaid."

Met het doelpunt - hij schoot de 5-0 binnen na doorkoppen van Weghorst - gaf Danjuma drie bijzondere dagen bij Oranje glans. De oud-speler van NEC werd in eerste instantie niet geselecteerd, maar na het geblesseerd afhaken van Cody Gakpo mocht hij zich zaterdag alsnog melden in Zeist.

"Het deed iets met me dat ik er aanvankelijk niet bij zat, omdat ik mijn draai gevonden heb in Spanje. Gelukkig kwam onverwacht alsnog het telefoontje van de teammanager van Oranje en nu zit ik hier. Ik was er klaar voor. Het voelde niet als mijn debuut, maar het is wel anders omdat ik er zo lang niet bij geweest ben."

Een van de passeeracties van Arnaut Danjuma. Een van de passeeracties van Arnaut Danjuma. Foto: Getty Images

'Ik heb aardig wat bagage'

In oktober 2018 speelde Danjuma als speler van Club Brugge zijn eerste twee interlands. Vervolgens verdween hij uit beeld bij Bournemouth, waarmee hij degradeerde naar het Championship.

"Ik heb altijd 100 procent het gevoel gehad: ik kom terug bij Oranje. Mijn transfer naar Villarreal was daarbij een heel bewuste stap. Hoe hoger je speelt, hoe beter, want een van mijn doelstellingen is voor Oranje uitkomen."

Danjuma vindt dat hij verder is dan drie jaar geleden, toen hij inviel tegen Duitsland en als basisspeler trefzeker was tegen België. "Ik heb me ontwikkeld als mens en als voetballer. Ik voel me bevoorrecht dat ik in zo veel landen veel wedstrijden heb mogen spelen. Dat zorgt voor aardig wat bagage op mijn 24e en dat helpt me bij zo'n invalbeurt tegen Gibraltar. Hopelijk zit ik er de volgende keer weer bij."