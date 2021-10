Bondscoach Louis van Gaal heeft maandagavond genoten van de manier waarop het Nederlands elftal van Gibraltar won. Oranje was in De Kuip met 6-0 te sterk voor de voetbaldwerg en zette een nieuwe stap richting het WK.

"We zijn twee, drie dagen bezig geweest om de spelers voor te bereiden. We hebben ze veel informatie gegeven over op welke manier ze Gibraltar het best konden bestrijden, met heel veel een-tweetjes en lopende mensen", zei de bondscoach tegen de NOS.

"Dat heb ik allemaal teruggezien. Ik heb ze gecomplimenteerd met de uitvoering. Het was heel leuk en aangenaam om naar te kijken en het publiek was enthousiast. Ik vond het van een redelijk hoog niveau."

Van Gaal vond dat zijn ploeg veel creëerde. "En we hebben vrijwel niets weggegeven. Het enige was een vermeende overtreding van Davy Klaassen. Virgil van Dijk en Stefan de Vrij speelden halverwege de helft van de tegenpartij. Dat heb ik zelden gezien."

'Danjuma viel spectaculair in'

De oud-coach van onder meer Ajax en FC Barcelona was verder te spreken over Arnaut Danjuma Groeneveld, die op het laatste moment aan de Oranje-selectie werd toegevoegd en zich tegen Gibraltar als invaller liet zien met fraaie dribbels.

"Hij maakte een spectaculaire invalbeurt. Het is knap dat hij dit liet zien. Hij had een aantal heel leuke dribbels, maar zijn medespelers waren nog niet ingesteld op zijn harde voorzetten", aldus Van Gaal, die volgende maand met Nederland nog uit tegen Montenegro en thuis tegen concurrent Noorwegen speelt.

"Montenegro-uit is niet zomaar iets", keek hij vooruit. "We mogen daar gelijkspelen, maar ik wil altijd winnen. De laatste wedstrijd is hier in een hopelijk vol stadion. Het was vanavond al fantastisch."

