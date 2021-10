Virgil van Dijk was in zijn nopjes met de probleemloze overwinning van het Nederlands elftal op Gibraltar. Mede door zijn eerste interlandgoal in ruim twee jaar tijd was Oranje in De Kuip met 6-0 te sterk voor de voetbaldwerg, waarmee een nieuwe stap naar het WK van 2022 in Qatar werd gezet.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Het is natuurlijk altijd mooi: een bijna vol stadion, een goed sfeertje en een goede overwinning", zei Van Dijk na afloop van het duel tegen de NOS. "We hebben gedaan wat we moesten doen en hebben ook genoten. Er zaten een paar heel mooie doelpunten tussen."

Nederland kon de hooggespannen verwachtingen in De Kuip niet geheel waarmaken en bleef na negentig minuten steken op zes doelpunten, terwijl Oranje liefst elf keer op doel schoot. Van Dijk wilde niet al te kritisch zijn.

"Het is hetzelfde verhaal als tegen Letland, alleen vielen vandaag de doelpunten sneller en makkelijker. Het kan lastig zijn om tegen dit soort ploegen te spelen, maar het hoort erbij. Je moet scherp en geconcentreerd blijven. Er zijn kleine momenten waarop we het beter konden doen, maar we winnen ruim en hebben de week goed afgesloten."

"Je doet wat je moet doen en meer niet. Je zou het nooit goed kunnen doen. Maar we wilden genieten en goed voetbal laten zien. Er konden misschien wat doelpunten bij, maar we kunnen tevreden terugkijken op deze week."

Virgil van Dijk viert zijn eerste interlandgoal in 935 dagen met het publiek in De Kuip. Virgil van Dijk viert zijn eerste interlandgoal in 935 dagen met het publiek in De Kuip. Foto: Pro Shots

'Zat op een doelpunt te azen'

Voor Van Dijk was zijn doelpunt tegen Gibraltar, de 1-0, zijn eerste treffer sinds hij vorig jaar zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie. Door die kwetsuur moest de aanvoerder het EK noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Oranje stelde zwaar teleur op het toernooi met een uitschakeling in de achtste finales tegen Tsjechië.

"Ik ben hartstikke blij met mijn eerste goals sinds hele tijd", aldus Van Dijk, die op 21 maart 2019 tegen Belarus voor het laatst scoorde in het shirt van Oranje en nu op vijf interlandgoals staat. "Ik zat er echt op te azen. Ik had er misschien nog wel één bij kunnen pakken, maar je moet niet al te gek doen."

Met nog twee wedstrijden te gaan heeft koploper Nederland een voorsprong van twee punten op nummer twee Noorwegen in groep G. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar. De nummer twee speelt play-offs. Op de slotdag van de WK-kwalificatiereeks staat Nederland-Noorwegen op het programma.