Duitsland heeft zich maandag als eerste land geplaatst voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Hans-Dieter Flick won met 0-4 bij Noord-Macedonië en is daardoor zeker van groepswinst. België had zich zonder te spelen kunnen kwalificeren voor het WK, maar moet nog in de wachtkamer.

Duitsland kreeg in de eerste helft al verschillende kansen in het kletsnatte Skopje, maar een schot van Serge Gnabry zeilde rakelings naast en Timo Werner kegelde de bal van dichtbij op de buitenkant van de paal.

Vlak na rust was het wel raak voor 'Die Mannschaft'. Thomas Müller behield het overzicht na een fraaie steekpass van Gnabry en bood Kai Havertz een niet te missen kans: 0-1. De viervoudig wereldkampioen liep vervolgens uit naar 0-4 door twee doelpunten van Werner en een treffer van invaller Jamal Musiala.

Omdat Armenië met 1-0 verloor bij Roemenië, kan Duitsland niet meer achterhaald worden als nummer één in groep J en kwalificeerde de ploeg van Flick zich als eerste land voor het WK. Alleen Qatar had tot dusver als gastland een ticket bemachtigd voor het veelbesproken toernooi in het emiraat, waar 32 landen welkom zijn.

In dezelfde poule mag IJsland nog hopen op een plaats in de play-offs door een 4-0-overwinning op Liechtenstein. De kwartfinalist van het EK van 2018 staat echter vijf punten achter nummer twee Roemenië en lijkt ook een ontsnappingsroute via de play-offs te kunnen vergeten.

Stand in groep J WK-kwalificatie 1. Duitsland * 8-21 (23-3)

2. Roemenië 8-12 (11-8)

3. Noord-Macedonië 8-12 (15-10)

4. Armenië 8-12 (8-11)

5. IJsland 8-8 (11-15)

6. Liechtenstein 8-1 (2-23)

Door de overwinning van Wales bij Estland is België nog niet zeker van het WK. Door de overwinning van Wales bij Estland is België nog niet zeker van het WK. Foto: AP

België nog maar één punt verwijderd van WK

Door een minimale overwinning van Wales op Estland heeft België in groep E nog maar één punt nodig voor een ticket voor het WK. De Belgen kwamen deze interlandperiode vanwege deelname aan het finaleronde van de Nations League niet in actie in de WK-kwalificatiereeks.

Wales zegevierde met 0-1 bij Estland en staat met nog twee wedstrijden te gaan vijf punten achter koploper België. Tsjechië heeft na een 0-2-zege op Belarus ook een achterstand van vijf punten op België, maar een wedstrijd meer gespeeld. Daardoor kan Tsjechië, dat Oranje op het afgelopen EK in de achtste finales uitschakelde, alleen nog via de play-offs het WK halen.

In groep H werken Kroatië en Rusland naar een zenuwslopende climax toe. Kroatië poetste tot twee keer toe een achterstand weg tegen Slowakije, maar door het 2-2-gelijkspel in Osijek verloor de verliezend WK-finalist van drie jaar geleden de koppositie aan Rusland, dat met 1-2 won bij Slovenië.

Met nog twee duels te spelen voert Rusland met negentien punten de ranglijst aan. De Russen hebben twee punten meer dan Kroatië. Op de laatste speeldag op 14 november staan Rusland en Kroatië tegenover elkaar.

Stand in groep E WK-kwalificatie 1. België 6-16 (21-4)

2. Tsjechië 7-11 (12-9)

3. Wales 6-11 (8-7)

4. Estland 6-4 (8-16)

5. Belarus 7-3 (6-19)

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de WK-kwalificatiereeks