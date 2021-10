Het Nederlands elftal heeft maandagavond zoals verwacht een ruime thuisoverwinning op het kleine Gibraltar geboekt in de WK-kwalificatie: 6-0. Oranje zette daarmee een nieuwe stap naar het WK.

Halverwege was het in De Kuip 3-0 door een kopbal van Virgil van Dijk en twee goals van Memphis Depay, de scoorde met een intikker en een strafschop. Vlak voor zijn eerste treffer had de FC Barcelona-aanvaller een penalty gemist: keeper Bradley Banda keerde zijn inzet.

Vroeg in de tweede helft zorgde Denzel Dumfries op aangeven basisdebutant Noa Lang met het hoofd voor 4-0, waarna de Nederlandse doelpuntenproductie even stokte. In de slotfase bekroonde Arnaut Danjuma Groeneveld zijn sterke invalbeurt met een goal en verzorgde de eveneens ingevallen Donyell Malen het slotakkoord.

Door de overwinning leidt Nederland in groep G nu met negentien punten uit acht wedstrijden. Noorwegen won met 2-0 van Montenegro (doelpunten Mohamed Elyounoussi) en geeft twee punten toe.

Turkije won in de allerlaatste seconden met 1-2 in Letland (Burak Yilmaz benutte in de 99e minuut een penalty) en dingt ook nog mee, al staat de ploeg van de Duitse bondscoach Stefan Kuntz er wel het slechtst voor van de drie. De uiteindelijke nummer twee van de poule speelt play-offs en de groepswinnaar pakt een rechtstreeks WK-ticket.

Oranje sluit de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 over een maand af tegen Montenegro (uit, 13 november) en concurrent Noorwegen (thuis, 16 november). In die duels moet de eerste plek en daarmee een rechtstreeks WK-ticket worden veiliggesteld.

Stand groep G 1. Nederland 8-19 (29-6)

2. Noorwegen 8-17 (14-6)

3. Turkije 8-15 (19-15)

4. Montenegro 8-11 (11-10)

5. Letland 8-6 (8-12)

6. Gibraltar 8-0 (3-34)

Arnaut Danjuma Groeneveld viel na rust sterk in. Foto: ANP

