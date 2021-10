Het Nederlands elftal heeft maandag door een ruime overwinning op Gibraltar een volgende stap gezet richting het WK volgend jaar in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won in De Kuip met 6-0, al boekten concurrenten Noorwegen en Turkije ook een zege.

Nederland was zoals verwacht veel te sterk voor het ministaatje, al kwam het niet in de buurt van de recordoverwinning van 11-0 uit 2011 tegen San Marino. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de negende minuut de 1-0 binnen, maar daarna miste Memphis Depay een strafschop. Even later maakte Memphis alsnog de 2-0 en op slag van rust schoot hij wel raak vanaf 11 meter. Na rust liep Oranje verder uit via Denzel Dumfries en invallers Arnaut Danjuma Groeneveld en Donyell Malen.

Nummer twee Noorwegen was door treffers van Mohamed Elyounoussi in Oslo met 2-0 te sterk voor Montenegro en nummer drie Turkije ontsnapte op bezoek bij Letland (1-2).

Door een eigen goal van Merih Demiral kwamen de Letten op 1-0, waarna Serdar Dursun in de 75e minuut gelijkmaakte. In de negende minuut van de extra tijd behoedde Burak Yilmaz de Turken met een rake penalty voor puntenverlies. De voorsprong van Oranje op Turkije blijft daardoor vier punten. Noorwegen heeft twee punten minder dan Nederland.

Volgende maand kan Oranje zich voor het WK plaatsen. De finalist van 1974, 1978 en 2010 speelt dan uit tegen Montenegro (13 november), waarna de kwalificatie in De Kuip wordt afgesloten tegen Noorwegen. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het eindtoernooi in Qatar. De nummer twee gaat de play-offs in.

Stand groep G 1. Nederland 8-19 (29-6)

2. Noorwegen 8-17 (14-6)

3. Turkije 8-15 (19-15)

4. Montenegro 8-11 (11-10)

5. Letland 8-6 (8-12)

6. Gibraltar 8-0 (3-34)

Lang maakt debuut in basis

Het was maandagavond snel duidelijk dat Gibraltar, nummer 197 van de FIFA-ranglijst, met maar één doel naar De Kuip was gekomen: de schade beperkt houden. Keeper Bradley Banda rekte vanaf de eerste minuut tijd. Ondertussen joeg Oranje, met Noa Lang voor het eerst in de basis, op goals en in de negende minuut was het voor het eerst raak. Van Dijk kopte bij de eerste paal binnen uit een corner van Memphis.

Negen minuten later had het 2-0 moeten zijn. Na hands ging de bal op de penaltystip en Memphis ging achter de bal staan. De spits benutte al zeven strafschoppen in zijn interlandloopbaan, maar ditmaal keerde doelman Banda. In de 22e minuut revancheerde Memphis zich. Lang had een mooi passje op Davy Klaassen en die gaf de aanvaller van FC Barcelona een niet te missen kans: 2-0.

Zo lag Oranje op schema voor een monsterzege, maar pogingen van Van Dijk en Georginio Wijnaldum misten vervolgens doel. Daarna was het Banda die zich onderscheidde met fraaie reddingen op een schot van Wijnaldum en een kopbal van Stefan de Vrij. Toch werd het vlak voor rust nog 3-0. Weer was er hands en weer legde Memphis aan vanaf 11 meter. Ditmaal schoot hij hard binnen. Het was zijn achtste rake strafschop in Oranje en zijn 35e interlandtreffer.

Memphis Depay mocht twee keer een penalty nemen en benutte er één. Memphis Depay mocht twee keer een penalty nemen en benutte er één. Foto: Pro Shots

Berghuis uitgefloten in De Kuip

Opvallend in de eerste helft was dat Van Dijk bij gebrek aan tegenstand van de Gibraltarese aanvallers als een soort extra aanvaller speelde, en zo waren er meer Nederlandse verdedigers die aanvielen. Het was dan ook geen toeval dat rechtsback Dumfries in de 48e minuut voor de 4-0 tekende door een voorzet van Lang binnen te koppen. Enkele minuten later keerde Banda een schot van Steven Berghuis.

In de zestigste minuut was het nog steeds 4-0 en dat deed Van Gaal besluiten met Danjuma en Wout Weghorst frisse aanvallers te brengen. Frenkie de Jong en Berghuis, die wegens zijn Ajax-transfer werd uitgefloten door een klein deel van het publiek in Rotterdam, gingen naar de kant.

Danjuma liet bij zijn eerste interland in drie jaar meteen mooie dingen zien, maar tot twee keer toe raakte niemand zijn lage voorzet. Vervolgens liet Wijnaldum weer een kans onbenut. Zo was het lang wachten op de 5-0.

Een kwartier voor tijd was het weer raak, met dank aan de twee invallers. Danjuma rondde af na doorkoppen van Weghorst, die later een kopbal van de lijn gehaald zag worden. Vier minuten voor tijd bepaalde Malen, de derde invaller, de eindstand.

Arnaut Danjuma Groeneveld viel na rust sterk in. Arnaut Danjuma Groeneveld viel na rust sterk in. Foto: ANP

