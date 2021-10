Sergio Agüero en Ousmane Dembélé hebben maandag na maandenlang blessureleed de groepstraining hervat bij FC Barcelona. De terugkeer van beide spelers geeft de geplaagde coach Ronald Koeman meer opties in de voorhoede.

De 33-jarige Agüero kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City, maar door een kuitblessure heeft hij nog geen minuut gespeeld bij FC Barcelona. De Argentijn was naar de Spaanse grootmacht gekomen met het idee om samen met Lionel Messi te spelen, maar zijn landgenoot vertrok naar Paris Saint-Germain.

De 24-jarige Dembélé raakte tijdens het EK met Frankrijk geblesseerd aan zijn hamstring en moest na het toernooi geopereerd worden. De buitenspeler, die in 2017 voor 135 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund, speelde daardoor ook nog geen enkele wedstrijd in het huidige seizoen.

Door de terugkeer van beide spelers heeft Koeman wat meer te kiezen in de voorhoede. De Nederlander kon de afgelopen weken alleen een beroep doen op de aangetrokken Luuk de Jong en Memphis Depay. Twee weken geleden maakte toptalent Ansu Fati wel zijn rentree bij de 26-voudig landskampioen.

Koeman staat door de sportieve malaise onder hoogspanning in Barcelona. De Catalanen verloren in de eerste twee duels in de groepsfase van de Champions League kansloos van Bayern München (0-3) en Benfica (3-0) en bezetten een teleurstellende negende plaats in La Liga. Het verschil met koploper Real Madrid is vijf punten, al heeft Barcelona een duel minder gespeeld.

Hoewel Spaanse media wekenlang speculeerden over het vertrek van Koeman, liet FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta in de aanloop naar de verloren topper tegen Atlético Madrid (2-0) weten dat de oud-speler van de club voorlopig het vertrouwen krijgt. FC Barcelona hervat de competitie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen het Valencia van doelman Jasper Cillessen.