Het Nederlands elftal begint maandag met Noa Lang aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur). Bondscoach Louis van Gaal stelt de aanvaller van Club Brugge op als vervanger van Cody Gakpo, die zaterdag afhaakte met een hoofdblessure.

Opstelling Oranje Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Frenkie de Jong, Klaassen; Berghuis, Memphis, Lang.

Opstelling Gibraltar Banda; Olivero, Annesley, Wiseman, R. Chipolina; Walker, Bosio, J. Chipolina; Styche, Torrilla, Valarino.

Het is de eerste basisplaats in Oranje voor de 22-jarige Lang. Vrijdag maakte hij in Riga als invaller zijn debuut tegen Letland. De aanvaller van Club Brugge is als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn bij de selectie gehaald.

Van Gaal voert in de basis nog een wijziging door ten opzichte van de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Letland. Zoals de bondscoach zondag al aankondigde, start Georginio Wijnaldum op het middenveld en dat gaat ten koste van Guus Til. Tegen Letland was Wijnaldum geschorst.

Op de bank van Oranje zit Arnaut Danjuma Groeneveld, die zaterdag na het afhaken van Gakpo werd opgeroepen. De aanvaller van Villarreal speelde al twee interlands, maar dat was drie jaar geleden.

Omdat maar 23 namen tot de wedstrijdselectie mogen behoren, moeten 3 spelers van de 26-koppige selectie op de tribune in De Kuip plaatsnemen. Dat zijn Marten de Roon, Nathan Aké en vierde doelman Joël Drommel.

Ook Noorwegen en Turkije in actie

Nederland tegen Gibraltar begint maandag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Vitali Meshkov. Tegelijkertijd is in dezelfde poule de aftrap bij Noorwegen-Montenegro en Letland-Turkije.

Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland nu twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo.

De voorsprong op nummer drie Turkije bedraagt vier punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in.