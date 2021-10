Amnesty International zal maandagavond bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar met een groot spandoek in De Kuip aandacht vragen voor de situatie van gastarbeiders in Qatar.

'FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan', staat op het spandoek. De KNVB heeft Amnesty toestemming gegeven om dat doek achter een van de doelen in het Rotterdamse stadion op te hangen.

Normaal gesproken zijn spandoeken die niets te maken hebben met een wedstrijd en politieke of commerciële boodschappen bevatten niet toegestaan in de voetbalstadions. Een woordvoerder van de KNVB zegt dat het spandoek wordt toegestaan omdat de bond "mensenrechten niet per se als politiek zien".

Amnesty is al langer bezig met het WK in Qatar en de situatie van de migrantenarbeiders, maar vindt dat er nog veel meer gedaan kan worden. "In het voorjaar, bij de start van de WK-kwalificatie, was hier ook heel veel aandacht voor", zegt een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie.

"De KNVB was daar toen eveneens heel actief mee bezig. Ze zijn op de goede weg, maar wij vinden dat het nog beter kan. Nu werkt de KNVB vooral achter de schermen aan dit onderwerp, terwijl er echt nog wel het een en ander moet verbeteren in Qatar. We willen daarom op deze manier weer eens een publiekelijk statement maken."

Het Nederlands elftal kwam in maart tegen Letland met speciale shirts het veld op om een statement te maken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar. Het Nederlands elftal kwam in maart tegen Letland met speciale shirts het veld op om een statement te maken tegen mensenrechtenschendingen in Qatar.

Oranje kwam in maart met speciale shirts het veld op

Er is al langer veel te doen om het WK van 2022 in Qatar. In maart maakte The Guardian bekend dat tussen 2010 en 2020 zeker 6.500 arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen in het emiraat in het Midden-Oosten. Een onbekend deel van de slachtoffers viel bij bouwwerkzaamheden aan de acht nieuwe WK-stadions.

Het Nederlands elftal maakte in navolging van andere landen op 27 maart in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland een statement. De basisspelers kwamen het veld op in zwarte shirts met de opdruk 'Football Supports Change'.

"De KNVB is vooral van de stille diplomatie", vindt Amnesty. "Dat kan soms ook goed werken. Maar we vinden dat ze net als onder meer Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken moeten durven om de FIFA openlijk aan te spreken. En daarnaast zouden ze moeten proberen de grote voetballanden - Engeland, Duitsland, Spanje, Italië - mee te krijgen. Want die doen allemaal heel weinig."

De WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar begint maandag om 20.45 uur in De Kuip. Amnesty heeft vijf kaartjes gekocht. Het is de bedoeling dat onder anderen directeur Dagmar Oudshoorn op de tribune staat om het spandoek omhoog te houden.