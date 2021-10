Thibaut Courtois heeft zondag na het duel met Italië (2-1-nederlaag) stevig uitgehaald naar de UEFA en de FIFA. De keeper van het Belgische elftal vindt dat de "nutteloze" troostfinale van de Nations League andermaal bewijst dat de voetbalbonden niets om de gezondheid van spelers geven en alleen maar denken aan geld.

"Dit was een geldwedstrijd, laten we daar eerlijk over zijn", zei de 29-jarige Courtois tegen Sky Sports. "We hebben dit duel alleen gespeeld zodat de UEFA meer geld kan verdienen met een extra wedstrijd op televisie."

De Europese voetbalbond creëerde drie jaar geleden met de Nations League een nieuwe competitie, die vriendschappelijke interlands zoveel mogelijk moest vervangen. De UEFA besloot in samenspraak met de nationale bonden dat er in de finaleweek niet alleen twee halve finales en een finale, maar ook een duel om de derde plek gespeeld zou worden.

Courtois zei in de aanloop naar de troostfinale tegen gastland Italië al dat het een wedstrijd "om niets" was en zijn verontwaardiging was na het duel in Turijn alleen maar groter geworden. "Natuurlijk willen spelers altijd zo'n topduel spelen, maar kijk naar hoe de opstellingen van beide ploegen veranderd waren ten opzichte van de halve finales", zei de keeper van Real Madrid. "Dat bewijst alleen maar weer dat we te veel wedstrijden spelen."

"Als we er nooit wat van zeggen, zal het altijd hetzelfde blijven. De UEFA was heel boos dat clubs een Super League wilden creëren, maar zij hebben dit seizoen ook weer een nieuwe competitie gemaakt met de Conference Cup, of wat de naam ook is (Conference League, red.). De UEFA geeft niks om de spelers, ze maken zich alleen druk om het vullen van hun eigen zakken."

Thibaut Courtois loopt samen met bondscoach Roberto Martínez van het veld na de troostfinale van de Nations League. Thibaut Courtois loopt samen met bondscoach Roberto Martínez van het veld na de troostfinale van de Nations League. Foto: Pro Shots

Veel discussie over volle kalender

In de voetbalwereld is al jaren veel discussie over de volle kalender. Momenteel onderzoekt de FIFA of het WK elke twee jaar in plaats van elke vier jaar gehouden kan worden. Volgens dat plan moet er dan elke zomer een groot landentoernooi zijn, met continentale kampioenschappen als het EK in de jaren dat er geen WK is.

Courtois benadrukte zondag dat (top)spelers nu al te weinig rust krijgen. "In juni moeten we opnieuw vier keer spelen in de Nations League, daarna volgen drie weken vakantie. Dat is gewoon niet genoeg voor voetballers om een jaar lang op hoog niveau te presteren. En dan begint volgend jaar november het WK in Qatar alweer."

"We zijn geen robots! Het is altijd alleen maar meer wedstrijden en minder rust. Het gevolg is dat toppers blessure na blessure oplopen. Maar het lijkt niemand wat uit te maken."

Frankrijk won de tweede editie van de Nations League door zondag in de finale af te rekenen met Spanje (2-1).