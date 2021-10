Bondscoach Didier Deschamps vindt dat Frankrijk met de eindzege in de Nations League heeft bewezen nog altijd een topland te zijn. 'Les Bleus', die afgelopen zomer teleurstelden op het EK en daarna geen geweldige indruk maakten, waren zondagavond in de finale van de Nations League met 2-1 te sterk voor Spanje.

"Wat achter ons ligt, blijft achter ons. De spelers hebben bewezen dat ze nog altijd op een hoog niveau kunnen acteren. Er zijn nog wel wedstrijden die we niet van a tot z kunnen controleren en in september speelden we twee keer gelijk, maar de balans is positief", concludeerde Deschamps na de Nations League-finale in Milaan.

Frankrijk haalde in 2016 de finale van het EK en werd twee jaar later wereldkampioen, maar op het Europees kampioenschap van afgelopen zomer wist het sterrenensemble van Deschamps de verwachtingen niet waar te maken. In de achtste finales werd na strafschoppen verrassend van Zwitserland verloren.

In de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 liet Frankrijk vorige maand ook nog eens steken vallen door gelijk te spelen tegen Bosnië en Herzegovina en Oekraïne (twee keer 1-1), maar in de Nations League wist Frankrijk de rug te rechten. In de halve finale tegen België werd een 2-0-achterstand omgezet in een 2-3-overwinning en zondag kwamen de Fransen ook tegen Spanje terug na een achterstand (van 1-0 naar 1-2).

Bondscoach Didier Deschamps feliciteert Paul Pogba met het winnen van de Nations League. Bondscoach Didier Deschamps feliciteert Paul Pogba met het winnen van de Nations League. Foto: AFP

'Spelers laten zien over sterke mentaliteit te beschikken'

Mikel Oyarzabal zette de Spanjaarden in de 64e minuut op voorsprong, maar via Karim Benzema en Kylian Mbappé - die tien minuten voor tijd in buitenspelpositie scoorde - trokken de Fransen aan het langste eind. Deschamps vindt dat de getoonde veerkracht alles zegt over de kwaliteit van zijn selectie.

"Als er bij de spelers geen vertrouwen was geweest, had ik hier nu niet in Milaan gestaan om een finale te spelen. En dan heb ik het nog niet eens over het winnen van de Nations League. Onze talentvolle spelers laten zien ook een sterke mentaliteit te hebben", zei de Fransman, die het vooral mooi vindt dat Benzema na zijn jarenlange afwezigheid in het nationale elftal een prijs met Frankrijk wist te winnen.

"Karim heeft in deze twee wedstrijden in de Nations League bewezen een essentiële speler voor ons te zijn. Hij is er echt op gebrand om te winnen en brengt dat ook over op de rest van de ploeg. Karim zal geen vier of vijf eindtoernooien meer spelen. Daarom vind ik het extra mooi voor hem dat we de Nations League hebben gewonnen."