Lionel Messi heeft Argentinië in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) aan een 3-0-zege op Uruguay geholpen in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie. De aanvaller maakte het eerste doelpunt en was ook betrokken bij de andere twee goals.

Messi brak na 38 minuten op bijzondere wijze de ban in Buenos Aires. De 34-jarige sterspeler van de Argentijnen gaf met buitenkant links een voorzet op Nicolás González, maar de indraaiende bal werd niet getoucheerd en belandde achter de uitgekomen doelman Fernando Muslera in de verre hoek.

Vlak voor rust werd het ook nog 2-0. Na een pass van Messi kwam de bal via Martínez in de voeten van Rodrigo De Paul en die schoof binnen. In de 62e minuut zorgde Martínez zelf voor het slotakkoord door van dichtbij binnen te tikken.

Ajax-linksback Nicolás Tagliafico deed de hele wedstrijd mee bij Argentinië. Oud-ploeggenoten Messi en Luis Suárez, die in de beginfase namens Uruguay gevaarlijk was met een volley, maakten eveneens de negentig minuten vol in Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

Argentinië boekte tegen Uruguay de zesde overwinning in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 en staat op de tweede plek in de poule. Koploper Brazilië speelde met invaller Antony doelpuntloos gelijk tegen Colombia en leed het eerste puntenverlies.

De beste vier landen in de groep van tien plaatsen zich rechtstreeks voor het WK 2022. De nummer vijf, op dit moment Colombia, moet een play-off spelen.