Aanvoerder Sergio Busquets van Spanje begrijpt er niets van dat de winnende treffer van Kylian Mbappé voor Frankrijk in de Nations League-finale (2-1) werd goedgekeurd. De aanvaller van Paris Saint-Germain stond in de aanloop naar het doelpunt duidelijk buitenspel.

"We hielden onze lijn goed vast en Mbappé stond buitenspel", zei Busquets na de verloren finale tegenover Spaanse media over de 2-1 van Frankrijk. "De scheidsrechter zei dat Eric García de bal speelde en dat daardoor het moment van buitenspel verbroken werd. Dat is totaal niet logisch."

Mbappé maakte zijn discutabele treffer tien minuten voor tijd. Hij ontsnapte bij een pass van Theo Hernández aan de aandacht van de Spaanse defensie, maar hij stond op dat moment duidelijk buitenspel. Volgens de arbitrage raakte de Spaanse verdediger Eric García de bal onderweg nog licht aan, waardoor de goal werd goedgekeurd en Frankrijk de Nations League won.

Busquets heeft zich inmiddels neergelegd bij de nederlaag van de Spanjaarden. "We hebben geen andere keuze", aldus de middenvelder. "We moeten verder, de kampioen feliciteren en een volgende stap zetten om titels te veroveren."

Spanje en Frankrijk waren in Milaan behoorlijk aan elkaar gewaagd, al kwam de wedstrijd pas na een uur tot leven. Mikel Oyarzabal bracht de Spanjaarden op voorsprong en kort daarna zorgde Karim Benzema voor de gelijkmaker.

Het duel leek op een verlenging af te stevenen, maar uiteindelijk bezorgde Mbappé de Fransen dus de overwinning. "Het is zonde, want we waren lange tijd succesvol in het bestrijden van het Franse gevaar", besloot Busquets.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de discutabele treffer van Kylian Mbappé te bekijken.