Tien jaar na de legendarische 11-0-zege op San Marino gaat het Nederlands elftal maandagavond in De Kuip voor een ruime overwinning op Gibraltar en als het even kan een monsterscore. De vraag is of Oranje dezelfde honger toont als in september 2011 in het Philips Stadion.

Hij is van de huidige selectie de enige die er toe bij was. Sterker, de destijds twintigjarige Wijnaldum klopte met een schot uit de draai San Marino-keeper Aldo Simoncini en zette zo de recordeindstand van 11-0 op het scorebord.

"Ik weet nog dat het team vooraf het gevoel had dat een hoge uitslag mogelijk was", herinnert Wijnaldum zich tien jaar en een maand later. "We waren niet tevreden, na geen enkele goal. Iedereen was hongerig om een grote uitslag neer te zetten."

Wijnaldum denkt dat Oranje maandag in De Kuip een vergelijkbaar gevoel kan oproepen tegen Gibraltar, dat 197e staat op de FIFA-ranglijst. Het is daarmee het op een na 'slechtste' land van Europa. San Marino staat dertien plekken lager.

"Die honger mag je denk ik wel verwachten. Maar het is niet de bedoeling dat we de boel meteen opengooien. Het gaat in eerste instantie om winnen. Als het zakelijk moet, dan gaat het zakelijk. Maar als het kan, dan zullen we niet nalaten om veel goals te maken. In Gibraltar hebben we dat ook gedaan."

Grootste zeges ooit van Oranje 2011: Nederland-San Marino 11-0

1912: Nederland-Finland 9-0

1972: Nederland-Noorwegen 9-0

1959: Nederland-België 9-1

1936: Nederland-België 8-0

1962: Nederland-Nederlandse Antillen 8-0

1971: Luxemburg-Nederland 0-8

1987: Nederand-Cyprus 8-0

1990: Malta-Nederland 0-8

Het basiselftal van Oranje voor de 11-0-zege op San Marino. Het basiselftal van Oranje voor de 11-0-zege op San Marino. Foto: ANP

'De structuur verflauwt bij 2-0'

In de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar afgelopen maart - toen nog onder leiding van bondscoach Frank de Boer - werd het 0-7 voor Oranje. Dat was meteen een van de grootste nederlagen ooit van het dwergstaatje met 34.000 inwoners, dat sinds 2013 een nationale ploeg heeft. België is verantwoordelijk voor de Gibraltarese recordnederlaag: in 2017 werd het 9-0 in Luik.

De sleutel op weg naar een hoge score is volgens bondscoach Louis van Gaal om niet alleen snel de 1-0 te maken, maar kort daarna ook een tweede goal.

"Na een tweede doelpunt verflauwt de structuur bij zo'n tegenstander", aldus Van Gaal. "Tegen Letland scoorden we snel, maar bleef de 0-2 uit. Daardoor kregen we het lastig en bleef het 0-1."

'Denk niet dat ze ons inhalen'

Van Gaal verwijst daarbij niet naar de uitwedstrijd tegen Gibraltar, maar dat zou hij wel kunnen doen. Toen viel de de 0-1 in de 41e minuut en de 0-2 na 55 minuten, waarna de score ineens hard opliep. Binnen een half uur scoorde Nederland nog vijf keer.

Mede door die 0-7 in Gibraltar heeft Oranje nu veruit het beste doelsaldo in groep G en dat is niet onbelangrijk in de strijd om WK-kwalificatie. Van Gaal denkt zelfs dat het doelsaldo van Oranje (+17) niet meer te achterhalen is door Noorwegen (+7) en Turkije (+3).

"Ik denk niet dat ze ons nog gaan inhalen. Dat voordeel hebben we al afgedwongen door de ruime overwinningen op Montenegro en Turkije. Maar in De Kuip moet het wel een groter verschil worden dan vrijdag tegen Letland. Het zal voor drie kwart vol zitten. Geweldig dat zelfs voor een wedstrijd tegen Gibraltar zoveel mensen komen. Voor die fans mogen we wel wat meer goals brengen."

Nederland tegen Gibraltar begint maandag om 20.45 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Vitali Meshkov.