Frankrijk heeft zondag de tweede editie van de Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps was in de finale in Milaan met 2-1 te sterk voor Spanje dankzij een discutabele treffer van Kylian Mbappé.

Ruim een uur lang creëerden beide ploegen nauwelijks kansen, maar daarna kwam de wedstrijd tot leven. Mikel Oyarzabal opende in de 64e minuut de score voor Spanje, maar twee minuten later zorgde Karim Benzema op schitterende wijze voor de gelijkmaker.

Tien minuten voor tijd maakte Kylian Mbappé de winnende treffer voor de Fransen, maar de aanvaller van Paris Saint-Germain stond duidelijk buitenspel. Volgens de VAR was het geen buitenspel.

Eerder op de dag verloor België de strijd om de derde plek. De 'Rode Duivels' gingen met 2-1 onderuit tegen Europees kampioen Italië.

Wedstrijd brandt pas na een uur los

In Stadio Giuseppe Meazza kwam de finale moeizaam op gang. Frankrijk begon fel en Spanje trok even later het initiatief naar zich, maar beide ploegen stichtten nauwelijks gevaar.

Na een saai uur brandde de wedstrijd los. Eerst raakte Hernández de lat namens 'Les Bleus' en in de tegenaanval zorgde Oyarzabal voor de 1-0. De aanvaller van Real Sociedad rekende na een mooie lange pass van Sergio Busquets af met Dayot Upamecano en schoof de bal langs Hugo Lloris.

Spanje kon niet lang genieten van de voorsprong, want twee minuten later herstelde Benzema het evenwicht met een prachtige treffer. De aanvaller van Real Madrid krulde de bal van net binnen het zestienmetergebied in de rechterbovenhoek.

Mbappé staat buitenspel bij winnende treffer

Het spel golfde vervolgens op en neer, maar de wedstrijd leek op een verlenging af te stevenen. Mbappé dacht daar echter anders over en bracht de Fransen tien minuten voor tijd op voorsprong, al was die treffer discutabel.

Mbappé werd weggestuurd door Hernández en schoof de bal langs Unai Simón. De Spanjaarden protesteerden vanwege buitenspel van Mbappé, maar de arbitrage keurde het doelpunt goed. Mogelijk zou de Spaanse verdediger Eric García de pass van Hernández onderweg hebben getoucheerd.

Spanje ging nog op jacht naar de gelijkmaker en was daar een minuut voor tijd heel dichtbij via Oyarzabal. Ditmaal stuitte de vleugelspeler op Lloris, die een geweldige redding in huis had.