De Belgische bondscoach Roberto Martínez heeft na de verloren wedstrijd om de derde plek in de Nations League tegen Italië (2-1) stevig uitgehaald naar scheidsrechter Srdan Jovanovic. Volgens de Spanjaard kon de Serviër het niveau niet aan.

"Ik vond de prestatie van de scheidsrechter niet goed", zei Martínez zondag op de persconferentie na de nederlaag. "In dit soort wedstrijden, met zo veel publiek, kunnen de emoties hoog oplopen."

"Ik merkte al snel dat hij fouten maakte en dat hij situaties voor ons en Italië anders beoordeelde. Ik had van het begin tot het einde van de wedstrijd het gevoel dat hij niet klaar was voor dit niveau."

De 35-jarige Jovanovic leidde op Europees niveau voornamelijk wedstrijden in de Europa League. Wel debuteerde hij al in de Champions League en op de Olympische Spelen. De Serviër floot onder meer het Champions League-duel Ajax-Lille OSC en de Europa League-wedstrijd Feyenoord-Wolfsberger AC.

Teleurstelling bij België na de nederlaag tegen Italië. Teleurstelling bij België na de nederlaag tegen Italië. Foto: Getty Images

'Vraag me af waar het naartoe gaat met de VAR'

Tegen Italië kreeg België halverwege de tweede helft een penalty tegen na een overtreding van Timothy Castagne op Federico Chiesa. Volgens Martínez was het geen strafschop en had de VAR moeten ingrijpen. In de halve eindstrijd tegen Frankrijk kregen de 'Rode Duivels' juist een penalty tegen na tussenkomst van de VAR.

"Ik ben teleurgesteld met de manier waarop we zo makkelijk penalty's weggaven, maar ik vraag me wel af waar het voetbal naartoe gaat met de VAR", aldus Martínez. "We moeten de beslissing van de scheidsrechter kunnen vertrouwen."

"Tegen Frankrijk zag de scheidsrechter geen penalty, maar de VAR kwam daar toen op terug. Als je naar het penaltygeval van vandaag kijkt, zie je dat het geen strafschop is, maar de VAR grijpt deze keer niet in. Dat is enorm frustrerend."

Door de nederlaag tegen Italië dreigt België voor het eerst in drie jaar de eerste plaats op de wereldranglijst kwijt te raken. Dat gebeurt als Brazilië de komende twee WK-kwalificatieduels met Colombia en Uruguay wint.