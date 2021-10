Kevin De Bruyne is realistisch na de vierde plek met België in de Nations League. De sterspeler vindt dat zijn land niet zo ver is als bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, de twee landen waar in vier dagen tijd van werd verloren.

Als nummer één van de FIFA-ranglijst liep België donderdag de finale mis door een 2-0-voorsprong weg te geven tegen wereldkampioen Frankrijk (2-3). Zondag was Italië in de troostfinale met 2-1 te sterk.

"Wij zijn maar België, met alle respect. We komen met een nieuwe generatie en we misten veel spelers zoals Romelu Lukaku en Eden Hazard", zei De Bruyne na de nederlaag tegen de Italianen in Turijn.

"We moeten een beetje realistisch zijn met de ploeg die we hebben. Italië en Frankrijk hebben 22 toppers, wij niet. We zijn een klein land en we hebben spelers nodig die komen kijken. We hebben de jongeren echt nodig. Elk land heeft een cyclus en ooit zullen deze spelers het land en de ploeg aanvoeren."

De Italianen eindigden als derde in de Nations League. Foto: ANP

'Er wordt al jaren gezegd dat onze kans voorbij is'

Hoewel een groot deel van de dragende spelers bij WK-halvefinalist België inmiddels aardig op leeftijd is, wil de dertigjarige De Bruyne de dubbele nederlaag in de Nations League niet bestempelen als het einde van een tijdperk.

"Of dit de laatste kans is geweest voor deze generatie? Dat is het al een jaar of zes. We blijven een klein land en onze prestaties tijdens de laatste toernooien zijn een grote stap", aldus de spelmaker van Manchester City.

"De vorige generatie kon zich zelfs niet kwalificeren voor toernooien. Maar als je naast een grote prijs grijpt, is het plots een mislukking. We moeten trots zijn op het werk dat we doen voor ons land en we zullen de jonge spelers blijven helpen."

Frankrijk en Spanje strijden zondagavond om de eindzege in de Nations League. De finale wordt gespeeld in Milaan en begint om 20.45 uur.