Neymar gaat ervan uit dat hij volgend jaar in Qatar voor de laatste keer in zijn loopbaan meedoet aan een WK. De Braziliaanse sterspeler denkt niet dat hij het op kan brengen om daarna nog toe te werken naar het wereldkampioenschap van 2026.

"Ik denk dat dit mijn laatste WK wordt. Ik weet namelijk niet of ik mentaal nog de kracht heb om (rond het WK 2026, red.) met voetbal bezig te zijn", zegt Neymar in gesprek met DAZN, dat een documentaire maakt over de Braziliaan.

De pas 29-jarige Neymar speelde in zijn carrière al 113 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 69 keer. De aanvaller van Paris Saint-Germain won in 2013 de Confederations Cup met de Seleção. In 2019 miste hij de door Brazilië gewonnen Copa América door een blessure.

Het beste resultaat van Neymar met Brazilië op het WK dateert van 2014. De Brazilianen werden in de halve finales roemloos uitgeschakeld door Duitsland (1-7) en gingen in de strijd om de derde plek ten onder tegen het Nederlands elftal van Louis van Gaal. Vier jaar later in Rusland werd Brazilië in de kwartfinales uitgeschakeld door België.

'Wereldkampioen worden is al van kinds af aan mijn droom'

In de kwalificatiereeks voor het WK 2022 is Brazilië vooralsnog ongenaakbaar, want de ploeg van bondscoach Tite won vooralsnog alles. Neymar hoopt dat hij zijn land eind volgend jaar in Qatar op waarschijnlijk zijn laatste WK de eerste wereldtitel sinds 2002 kan bezorgen.

"Ik zal straks alles geven om op het WK in Qatar goed voor de dag te verschijnen en met mijn land te winnen. Dat is al van kinds af aan mijn grootste droom en ik hoop dat ik die kan bewerkstelligen", aldus Neymar, die vorige maand nog zijn beklag deed over de manier waarop hij behandeld wordt in Brazilië.

Neymar vindt met name dat hij te weinig respect krijgt van fans en media. "Ik weet niet wat ik nog meer moet doen in dit shirt zodat de fans Neymar gaan respecteren", zei hij begin september.

Het WK 2022 wordt van 21 november tot en met 18 december gehouden in Qatar.