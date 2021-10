België heeft zondag genoegen moeten nemen met de vierde plek in de Nations League. Onze zuiderburen gingen drie dagen na de nederlaag tegen wereldkampioen Frankrijk ook onderuit tegen Europees kampioen Italië: 2-1.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft bij de wedstrijd die werd gespeeld in Turijn. Direct na rust opende Nicolò Barella de score en in de 65e minuut verdubbelde Domenico Berardi de score namens de Italianen.

Enkele minuten voor tijd bracht Club Brugge-speler Charles De Ketelaere de spanning terug met zijn eerste interlanddoelpunt. In de geringe resterende speeltijd was België echter niet meer bij machte om een verlenging af te dwingen.

Bondscoach Robert Martínez hield Kevin De Bruyne aanvankelijk op de bank tegen Italië. Spits Romelu Lukaku, die zaterdag afhaakte met een blessure, werd in de basisploeg vervangen door Michy Batshuayi.

Door de nederlaag dreigen de Belgen voor het eerst in drie jaar de eerste plaats op de wereldranglijst kwijt te raken. Dat gebeurt als Brazilië de komende twee WK-kwalificatieduels tegen Colombia en Uruguay wint.

Later op de dag gaat de Nations League-finale tussen Spanje en Frankrijk. De wedstrijd wordt gespeeld in San Siro in Milaan en begint om 20.45 uur.

Nicolò Barella opende de score in Turijn. Nicolò Barella opende de score in Turijn. Foto: ANP

Aluminium zit Belgen dwars in Turijn

De troostfinale tussen de Italianen en de Belgen ging zondag behoorlijk gelijk op. Voor rust kreeg de Europees kampioen kansen via vooral Federico Chiesa, maar ook Domenico Berardi en Giacomo Raspadori lieten zich gelden. Aan de andere kant trof Alexis Saelemaekers de lat.

Vroeg in de tweede helft was het dan toch raak voor de Italianen, toen Barelli keeper Thibaut Courtois passeerde met een hard schot na een corner. Zo'n twintig minuten later werd het Belgische perspectief troostelozer toen Chiesa werd gevloerd door Timothy Castagne en Berardi de toegekende penalty benutte.

Tussen de doelpunten door was Batshuayi de tweede Belg die de lat raakte en na de 2-0 trof Yannick Carrasco ook nog eens de paal. Na schotkansen voor Toby Alderweireld maakte invaller De Ketelaere het in de 86e minuut nog spannend, maar het bleef bij 2-1.