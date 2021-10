De KNVB heeft bij de FIFA om opheldering gevraagd over de gang van zaken rond de hoofdblessure die Cody Gakpo vrijdag opliep in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. De Britse arbiter Andy Madley stond niet toe dat een arts de Oranje-aanvaller meteen kon onderzoeken.

Zowel de UEFA als de FIFA let de laatste jaren strenger op de bescherming van spelers bij hoofdblessures. Het spel moet worden stilgelegd voor een medische check bij een mogelijke hoofdkwetsuur, maar bij Gakpo gebeurde dat niet. Daardoor was de ernst aanvankelijk niet duidelijk.

De PSV'er is maandag niet inzetbaar voor Oranje in De Kuip tegen Gibraltar omdat hij, zoals de KNVB het omschrijft, klachten heeft die passen bij een hersenschudding.

"De UEFA of FIFA heeft in het protocol staan dat een breinongeluk tot grote verontrusting moet leiden", zei bondscoach Louis van Gaal zondag bij de persconferentie van Oranje in Zeist.

"En dat er daarom ruimte moet worden gegeven aan de dokter om te constateren wat er aan de hand is. Maar ja, dan moet je als scheidsrechter wel zien hoe de speler viel. Gakpo viel op zijn hoofd."

'Hij sprak verward'

Van Gaal haalde Gakpo kort na zijn val in de 76e minuut naar de kant en verving hem voor Wout Weghorst. "Ik greep meteen in, al had dat er ook mee te maken dat ik een andere speler wilde brengen", erkende Van Gaal.

Na de wissel kwam pas aan het licht dat het niet goed ging met Gakpo. Van Gaal: "Toen konden we constateren dat hij duizelig was en verward sprak. Dat hoort anders te gaan en daarover hebben we nu een notitie gestuurd naar de FIFA."

De plek in de Oranje-selectie van Gakpo is inmiddels overgenomen door Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld, die tegen Gibraltar na drie jaar weer in actie kan komen voor Oranje. In de basis wordt Gakpo hoogstwaarschijnlijk vervangen door Noa Lang.