ADO Den Haag heeft zondag de vijfde overwinning in zes Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden geboekt. Spits Thomas Verheydt leidde de periodekampioen met een hattrick langs FC Den Bosch (3-2) in een duel dat in de openingsfase werd stilgelegd wegens een protestactie.

Scheidsrechter Robin Hensgens besloot de wedstrijd bij een 0-0-stand te onderbreken toen de fanatieke supporters van ADO vuurwerk en rookbommen op het veld gooiden.

Ze hielden daarbij spandoeken omhoog met teksten als 'KNVB maffia' en 'Ze kunnen onze punten pakken, maar nooit onze trots'. Het was een reactie op de zes punten die ADO eerder dit seizoen in mindering kreeg wegens financiële problemen.

Toen er weer gevoetbald werd, tekende Verheydt in de 21e minuut voor de openingstreffer. Nog voor rust zorgde Roy Kuijpers namens FC Den Bosch voor de gelijkmaker.

In de tweede helft scoorde Verheydt nog twee keer, waarmee hij zijn seizoenstotaal naar zeven tilde. Hij completeerde zijn hattrick door raak te schieten uit een penalty. Veroorzaker Jorn van Hedel kreeg rood. In de extra tijd deed Soufyan Ahannach iets terug, maar dat was te laat om het nog spannend te maken.

De fans van ADO Den Haag lieten zich zien en horen in de beginfase. Foto: Pro Shots

ADO is bezig aan sterke serie

Ondanks de geldproblemen is ADO bezig aan een sterke reeks. In de laatste zes speelrondes werd vijf keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld door de residentieclub, die is opgeklommen naar plek vier.

De 2-6-overwinning op MVV Maastricht van ruim een week geleden leverde de ploeg van trainer Ruud Brood de eerste periodetitel op. De puntenaftrek telde niet mee in die stand.

Later op de dag staan FC Dordrecht-Helmond Sport en Almere City-De Graafschap nog op het programma in de Keuken Kampioen Divisie.

