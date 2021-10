Supporters van ADO Den Haag hebben er zondag voor gezorgd dat de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch in de openingsfase even moest worden stilgelegd. Vanaf Midden-Noord, het vak met de fanatieke aanhang, werd vuurwerk op het veld gegooid.

De supporters hielden daarbij spandoeken omhoog met teksten als 'KNVB maffia' en 'Ze kunnen onze punten pakken, maar nooit onze trots'.

Scheidsrechter Robin Hensgens besloot het Keuken Kampioen Divisie-duel, waarbij de stand op dat moment 0-0 was, even te onderbreken. Toen het vuurwerk was gedoofd en de zwarte rook was opgetrokken, ging het duel verder. De stadionspeaker riep de toeschouwers op zich te gedragen.

De licentiecommissie betaald voetbal gaf ADO Den Haag, dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie, dit seizoen in totaal al zes punten aftrek wegens grote financiële malaise.

Ondanks de geldproblemen veroverde de ploeg van trainer Ruud Brood onlangs de eerste periodetitel. ADO had beroep aangetekend tegen de straf, maar dat haalde niets uit.

ADO Den Haag-FC Den Bosch, de wedstrijd tussen de nummers tien en negentien van de Keuken Kampioen Divisie, is zondag om 14.30 uur begonnen en is dus nog bezig.

De ADO-fans hadden een duidelijke boodschap aan de KNVB. Foto: Pro Shots

