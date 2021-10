Georginio Wijnaldum vindt het lastig om de laatste weken bankzitter te zijn bij Paris Saint-Germain, terwijl hij de afgelopen jaren bij PSV, Newcastle United, Liverpool en ook bij Oranje bijna altijd in de basis stond. De dertigjarige reserveaanvoerder speelde in de laatste vijf Ligue 1-wedstrijden in totaal maar 92 minuten.

"Na mijn rugblessure in 2013 en 2014 heb ik bijna altijd gespeeld, omdat ik weinig blessures had en ik denk ook omdat ik het goed deed", vertelde Wijnaldum zondag op de persconferentie van Oranje in Zeist. "Dan is deze situatie wennen. Het is anders en dat is moeilijk."

De middenvelder tekende afgelopen zomer transfervrij in Parijs en had in de eerste wedstrijden van het seizoen nog een basisplaats in het sterrenteam van PSG, dat na negen speelronden al soeverein aan kop gaat in Frankrijk.

"Ik had heel veel zin in deze nieuwe stap en dan gebeurt dit", vervolgde Wijnaldum, die hoopt dat de situatie snel anders wordt. "Ik ben een vechter en ga er alles aan doen om dit om te keren."

51 Oranje-spelers vermaken zich met 30 Seconds: 'Echt een geweldige groep'

Van Gaal houdt vertrouwen in Wijnaldum

Bij het Nederlands elftal is Wijnaldum wél verzekerd van een basisplaats, al was hij vrijdag geschorst voor de WK-kwalificatiewedstrijd in Riga tegen Letland (0-1-winst).

Bondscoach Louis van Gaal, die zondag op de persconferentie naast Wijnaldum zat, benadrukte nog maar eens dat hij veel vertrouwen heeft in de reservecaptain. Maandag in De Kuip tegen Gibraltar zal Wijnaldum dan ook gewoon weer starten.

Met PSG-trainer Mauricio Pochettino heeft Wijnaldum nog niet gesproken over zijn reserverol. "Ik speel nu pas twee maanden bij PSG en het is ongeveer een maand dat ik niet in de basis sta. Het is allemaal nog wat vroeg."

Nederland-Gibraltar begint maandag om 20.45 uur. De Rus Vitali Meshkov is door de UEFA aangewezen als scheidsrechter.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie