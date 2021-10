Louis van Gaal kijkt er niet van op dat de Nederlanders bij FC Barcelona veel kritiek te verduren krijgen nu het slecht gaat met de Catalaanse club. De bondscoach van Oranje, zelf oud-trainer van Barcelona, neemt het op voor zijn internationals.

"Als het slecht gaat, zoekt men in Barcelona altijd naar de buitenlanders. In dit geval is de coach (Ronald Koeman, red.) ook een buitenlander. Dat heb ik zelf ook meegemaakt, dus de geschiedenis herhaalt zich", zei Van Gaal zondag op zijn persconferentie voor het WK-kwalificatieduel met Gibraltar in De Kuip.

Frenkie de Jong, Memphis Depay, Luuk de Jong en Koeman hebben het momenteel zwaar te verduren in Spanje. FC Barcelona won slechts drie van de eerste zeven competitiewedstrijden en ging in de eerste twee Champions League-duels kansloos onderuit tegen Bayern München en Benfica (twee keer 3-0).

De kritiek in Spanje richt zich niet alleen op de geplaagde Koeman, maar ook op de spelers. De van Sevilla overgekomen Luuk de Jong kan nog niet overtuigen en de laatste duels moeten ook de vaak geprezen Frenkie de Jong en Memphis het ontgelden.

'Ik heb nog nooit zo'n spits als Memphis gehad'

Van Gaal vindt het voorspelbaar dat de Nederlandse spelers nu de kop van Jut zijn in Barcelona. "Daar moet je niet van staan te kijken. Als alles goed gaat en je hebt de geweldige bijdrages die Frenkie in de afgelopen twee jaar heeft laten zien, is er niks aan de hand", nam de bondscoach het op voor zijn middenvelder.

"Maar ik denk dat Frenkie er heel goed mee omgaat, net als Ronald, Luuk en Memphis. Op dit moment proberen ze er volgens mij alles aan te doen. Als ik naar de data van Memphis kijk op trainingen en wedstrijden... Ik heb nog nooit zo'n spits gehad die zoveel loopt, diep gaat en in de bal komt. Dat is lovenswaardig."

Het Nederlands getinte FC Barcelona vervolgt de competitie over precies een week met een thuiswedstrijd tegen Valencia. Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Memphis spelen maandag eerst nog met Oranje tegen Gibraltar in De Kuip (aftrap 20.45 uur).

