Louis van Gaal verwacht dat Oranje maandag tegen Gibraltar net als tegen Letland te maken krijgt met een zeer defensieve tegenstander. De bondscoach hoopt dat zijn ploeg er ditmaal wél in slaagt om snel afstand te nemen.

Op bezoek in Letland had Oranje vrijdag een groot overwicht, maar bleef het bij een doelpunt van Davy Klaassen in de negentiende minuut. Daardoor bleef het gevaar van een tegentreffer bij een Letse tegenaanval.

"Mijn voorspelling is dat we eenzelfde type wedstrijd krijgen, maar de bedoeling is dat we de eerste én tweede goal wat sneller maken", zei Van Gaal zondag op zijn persconferentie in Zeist.

"Dan gaat de structuur in de organisatie verflauwen. Dat was tegen Letland niet zo, omdat we die tweede goal niet maakten. De ballen vielen toen niet zo goed. De moeilijkheidsfactor was heel hoog."

Van Gaal, die de van een schorsing terugkerende Georginio Wijnaldum weer zal opstellen tegen Gibraltar en zeer waarschijnlijk ook voor Noa Lang kiest, hoopt dat Oranje het publiek in de voor drie kwart gevulde Kuip iets kan bieden.

"Ik vind het geweldig dat we zoveel fans kunnen aantrekken tegen een ploeg als Gibraltar", aldus de zeventigjarige bondscoach. "Ongelooflijk dat het zo vol is. Dus we moeten meer doelpunten maken."

Van Gaal hoopt snel topploeg te treffen

Van Gaal hoopt dat zijn ploeg snel een WK-ticket bemachtigt, om vervolgens in de aanloop naar dat WK met toplanden te kunnen sparren. Hij weet namelijk nog niet waar zijn ploeg wat dat betreft precies staat.

"We zitten in een poule die niet de grootmachten herbergt. We hebben nog zelden of niet gespeeld tegen dat soort topploegen", vertelde de oud-trainer van onder meer Ajax en FC Barcelona.

"We hopen dat we ons kwalificeren in november. Dan kunnen we in maart tegen die landen gaan spelen, zodat we een beter beeld krijgen van onszelf. Ik kan wel zeggen dat we een wereldmiddenveld hebben, maar dat moet je ook tegen dat soort landen zien."

Nederland-Gibraltar begint maandag om 20.45 uur. De wedstrijd in Rotterdam staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Vitali Meshkov.

