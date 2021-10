Xavi staat ervoor open om Ronald Koeman in de toekomst op te volgen als trainer van FC Barcelona. De clubicoon wordt al langer in verband gebracht met de Catalanen, maar hield de boot voorheen altijd af.

"Alle aanbiedingen die ik krijg, worden geëvalueerd. Ik heb geen idee wat de toekomst zal brengen, maar ik sta open voor alles", zei de 41-jarige Xavi in gesprek met de Spaanse televisiezender TVE toen hij een vraag kreeg over een toekomstig trainerschap bij FC Barcelona.

Het is niet de eerste keer dat Xavi in verband wordt gebracht met FC Barcelona, waar hij tussen 1998 en 2015 als speler grote successen vierde. De oud-middenvelder werd ook al genoemd toen Koeman aan het einde van het vorige seizoen onder druk stond en voorzitter Joan Laporta twee weken de tijd nam om op zoek te gaan naar een vervanger.

In juni van dit jaar claimde Xavi dat hij zelfs al twee keer (tevergeefs) is benaderd voor de trainersfunctie bij FC Barcelona. De huidige coach van Al Sadd benadrukte toen dat de club met Koeman een trainer in huis heeft "die alle respect verdient". Een half jaar later lijkt Xavi toch open te staan voor FC Barcelona.

Koeman geniet nog vertrouwen van Laporta

Het is momenteel vooral de vraag hoelang de 58-jarige Koeman nog het vertrouwen krijgt van Laporta. De Nederlander leek door de slechte seizoensstart opnieuw te moeten vrezen voor zijn baan, maar de voorzitter van Barcelona sprak vorige week verrassend zijn vertrouwen uit in de trainer.

Het contract van Koeman loopt dit seizoen af en het noodlijdende FC Barcelona kan het zich in principe niet permitteren om de voormalige bondscoach van Oranje te ontslaan (en daarmee een afkoopsom van miljoenen euro's neer te leggen). Het contract van Xavi bij Al Sadd loopt nog door tot medio 2023.

Door de interlandperiode liggen de nationale competities momenteel stil. Koeman en FC Barcelona hervatten La Liga precies over een week met een thuiswedstrijd tegen Valencia (aftrap 21.00 uur).

