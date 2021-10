Engeland deed zaterdagavond goede zaken door Andorra in de kwalificatiereeks voor het WK eenvoudig met 0-5 opzij te zetten, maar de meeste aandacht ging na het duel uit naar Jack Grealish. De middenvelder tekende in zijn zestiende interland eindelijk voor zijn eerste doelpunt namens 'The Three Lions'.

"Het werd nu wel tijd dat ik eens zou scoren. Iedereen had het erover tegen me", zei invaller Grealish na de klinkende overwinning in Estadi Nacional tegen de BBC. "Dit was inmiddels mijn zestiende wedstrijd, volgens mij. Het doelpunt zat er al aan te komen en ik ben echt blij dat ik nu van de nul af ben."

De 26-jarige Grealish had zijn treffer in de 86e minuut voor een groot deel te danken aan Sam Johnstone. De doelman plukte een vrije trap van Andorra uit de lucht en hervatte het spel direct met een verre worp richting Grealish. De middenvelder van Manchester City omspeelde zijn directe tegenstanders en schoot raak.

"Het was een schitterend voorbeeld van snel schakelen van Sam. En als Jack in zo'n een-op-eensituatie terechtkomt, is hij altijd gevaarlijk", zei bondscoach Gareth Southgate, die Ben Chilwell, Bukayo Saka, Tammy Abraham en James Ward-Prowse de eerste vier goals zag maken tegen het kansloze Andorra.

'Het had een ding kunnen worden'

In zijn eerste vijftien interlands was Grealish wel al goed voor vijf assists, maar het gewenste doelpunt liet lang op zich wachten. Southgate vreesde dat de spelmaker op een gegeven moment last zou krijgen van de aanhoudende doelpuntendroogte.

"Hoe meer interlands je gaat spelen en hoe langer de teller maar op nul blijft staan, des te groter de kans dat het een ding gaat worden. Soms kan hij wel wat vaker in het strafschopgebied komen, in plaats van dat hij buiten het zestienmetergebied staat als er een gevaarlijke voorzet wordt gegeven", bleef Southgate kritisch.

Grealish, die in zijn eerste tien officiële duels van het seizoen voor City twee keer scoorde, hoopt dat zijn treffer tegen Andorra het begin is van meer. "Ik heb de laatste tijd heel erg het gevoel gehad dat ik gewoon wil scoren en van die hatelijke nul af wil komen. Dit is dan ook een avond die ik nooit meer zal vergeten."

