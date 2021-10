Bondscoach Fernando Santos vindt het niet meer dan logisch dat hij Cristiano Ronaldo zaterdag tegen Qatar speeltijd gaf, hoewel het slechts een oefenwedstrijd van Portugal betrof. De 36-jarige aanvaller speelde in Estádio Algarve zijn 181e interland en heeft daarmee weer een record te pakken.

Ronaldo had een basisplaats in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen de organisator van het WK van volgend jaar. De speler van Manchester United, die de 1-0 maakte, ging zo de Spanjaard Sergio Ramos (180 interlands) voorbij en heeft het Europese record nu alleen in handen.

Het wereldrecord is nog wel ver weg. Dat staat op naam van Soh Chin Ann, die van 1969 tot 1984 219 interlands speelde voor Maleisië. Ook Bader Al Mutawa uit Koeweit (186 interlands), Ahmed Hassan uit Egypte (184) en Ahmed Mubarak uit Oman (182) staan nog boven Ronaldo.

Dinsdag kan Ronaldo al op gelijke hoogte komen met Mubarak, want dan speelt Portugal in de WK-kwalificatie thuis tegen Luxemburg. "Als Ronaldo alleen tegen Luxemburg zou spelen, zou hij vijftien dagen geen intensieve wedstrijd hebben", zei Santos over zijn besluit om Ronaldo te laten spelen tegen Qatar. Vorig weekend mocht de routinier tegen Everton slechts 33 minuten meedoen namens United.

"Cristiano moet spelen, trainen is voor hem niet genoeg", vervolgde Santos. "Hij staat straks beter aan de aftrap tegen Luxemburg."

Europeanen met de meeste interlands 1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 181

2. Sergio Ramos (Spanje) - 180

3. Gianluigi Buffon (Italië) - 176

4. Vitalijs Astafjevs (Letland) - 167

4. Iker Casillas (Spanje) - 167

6. Martin Reim (Estland) - 157

Cristiano Ronaldo scoorde tegen Qatar door een voorzet van Diogo Dalot binnen te schieten. Cristiano Ronaldo scoorde tegen Qatar door een voorzet van Diogo Dalot binnen te schieten. Foto: EPA

Ronaldo pakte dit jaar meer records

De 1-0 tegen Qatar van Ronaldo, die in 2003 debuteerde voor Portugal, was zijn 112e interlandtreffer. Het record van meeste interlandgoals nam hij eerder dit jaar al over van de Iraniër Ali Daei, die 109 keer trefzeker was voor zijn land.

Ronaldo heeft sinds afgelopen zomer ook de meeste goals op EK's en WK's gemaakt (21 in totaal) en is de eerste speler ooit die op vijf EK's in actie kwam.

Qatar was het 46e land waartegen Ronaldo scoorde. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar werd halverwege gewisseld, waarna Portugal in de tweede helft door doelpunten van José Fonte en André Silva uitliep naar 3-0.