Een ticket voor het WK van 2022 in Qatar kan Denemarken haast niet meer ontgaan. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand liet zaterdag tegen Moldavië nog maar eens zien ongenaakbaar te zijn in de kwalificatiereeks: 0-4. Ook Engeland won weer en ligt eveneens op koers om rechtstreeks naar het WK te gaan.

De Denen hadden Moldavië thuis al met 8-0 verslagen en waren ook nu veel te sterk voor de voetbaldwerg. Andreas Skov Olsen, Simon Kjaer, Christian Nørgaard en Joakim Maehle scoorden al voor rust. namens de EK-halvefinalist.

Na zeven van de tien groepsduels leidt Denemarken in poule F zeer royaal met 21 punten en een doelsaldo van 26-0. Nummer twee Schotland, dat eerder op de avond met 3-2 van Israël won, geeft zeven punten toe. Alle groepswinnaars pakken een rechtstreeks WK-ticket.

De Schotten moeten in de strijd om plek twee, die recht geeft op de play-offs, afrekenen met Israël en Oostenrijk. De Oostenrijkers versloegen de Faeröer-eilanden met 2-0 dankzij Konrad Laimer en Marcel Sabitzer.

Stand groep F 1. Denemarken 7-21 (26-0)

2. Schotland 7-14 (12-7)

3. Israël 7-10 (16-14)

4. Oostenrijk 7-10 (11-13)

5. Faeröer 7-4 (4-16)

6. Moldavië 7-1 (3-22)

Engeland zet Andorra moeiteloos opzij

In groep I had Engeland weinig problemen met Andorra: 0-5. Na doelpunten in de eerste helft van Ben Chilwell en Bukayo Saka was het woord na rust aan Tammy Abraham, James Ward-Prowse en Jack Grealish.

De Engelsen hebben als koploper een voorsprong van vier punten op het verrassende Albanië, dat met 0-1 te sterk was voor Hongarije. In de slotfase tekende oud-Vitessenaar Armando Broja voor de winnende treffer.

Een punt achter Albanië volgt Polen, dat in de laatste interland van keeper Lukasz Fabianski (36) met 5-0 van San Marino won. Karol Swiderski, Cristian Brolli (eigen doelpunt), Tomasz Kedziora, Adam Buksa en Krzysztof Piatek scoorden. Fabianski werd na een uur spelen gewisseld en verliet in tranen via een erehaag het veld.

Het Servië van aanvoerder Dusan Tadic won moeizaam in Luxemburg (0-1, doelpunt Dusan Vlahovic), maar loste daarmee wel tijdelijk Portugal af als koploper in groep A. De Portugezen hebben echter nog een wedstrijd tegoed.

In poule C lijken de eerste twee plaatsen vergeven aan Europees kampioen Italië, dat momenteel in de Nations League actief is, en Zwitserland. De Zwitsers wonnen met 2-0 van Noord-Ierland dankzij doelpunten van Steven Zuber en Christian Fassnacht.

Stand groep I 1. Engeland 7-19 (23-2)

2. Albanië 7-15 (11-6)

3. Polen 7-14 (24-8)

4. Hongarije 7-10 (12-11)

5. Andorra 7-3 (4-19)

6. San Marino 6-0 (1-24)

