Nieuw-Zeeland heeft zaterdag een bijzondere overwinning geboekt op Curaçao in een oefeninterland. De 'All Whites' speelden hun eerste wedstrijd in 692 dagen en versloegen de ploeg van bondscoach Patrick Kluivert met 1-2.

Bill Tuiloma van Portland Timbers en Burnley-aanvaller Chris Wood zetten Nieuw-Zeeland in de eerste helft op een 0-2-voorsprong.

Rangelo Janga, die vorig seizoen nog bij NEC speelde en in het verleden ook actief was voor onder meer Excelsior en Willem II, maakte halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer.

Het Nieuw-Zeeland van bondscoach Danny Hay (foto) speelde in de Verenigde Arabische Emiraten tegen Curaçao de eerste interland sinds 17 november 2019 (1-0 tegen Litouwen).

Vanwege de zeer strenge coronaregels in Nieuw-Zeeland - vooral op het gebied van reizen - lukte het de nationale ploeg sinds de coronacrisis niet eerder om een wedstrijd te spelen.