Zweden heeft zaterdag zonder Zlatan Ibrahimovic een belangrijke 3-0-zege op Kosovo geboekt in de WK-kwalificatie. Dankzij de zege wordt druk op Spanje gehouden. In dezelfde groep boekte het Griekenland van bondscoach John van 't Schip een heel late overwinning in Georgië: 0-2.

De Zweden, waar Ibrahimovic door een blessure ontbrak, wonnen vrij eenvoudig door doelpunten van Emil Forsberg (strafschop), oud-Willem II-spits Alexander Isak en Robin Quaison.

Dankzij de overwinning heeft Zweden als nummer twee minder verliespunten dan koploper Spanje, dat een punt meer heeft, maar ook één keer vaker in actie kwam. De Spanjaarden verloren eerder deze WK-kwalificatiereeks op Zweedse bodem.

Achter de twee landen staat het nog ongeslagen Griekenland van Van 't Schip behoorlijk in de buurt. Dankzij goals in de laatste minuten van Anastasios Bakasetas (penalty) en Dimitris Pelkas werd ternauwernood gewonnen in Georgië.

Daardoor mogen de Grieken, die in de vorige speelronde al knap van Zweden wonnen, in ieder geval blijven hopen op deelname aan de play-offs.

Stand groep B 1. Spanje 6-13 (13-5)

2. Zweden 5-12 (10-3)

3. Griekenland 5-9 (7-4)

4. Kosovo 6-4 (3-12)

5. Georgië 6-1 (2-11)

Ontlading bij de Grieken na de ontsnapping in Georgië. Ontlading bij de Grieken na de ontsnapping in Georgië. Foto: AFP

Treffer Zahavi baat Israël niet

In groep F zette PSV-spits Eran Zahavi zijn land Israël op een volgepakt Hampden Park in Glasgow vroeg op voorsprong tegen Schotland. Hij zag na de gelijkmaker van James McGinn hoe landgenoot Munas Dabbur er nog voor rust 1-2 van maakte.

Schotland verzuimde aan het eind van de eerste helft weer op gelijke hoogte te komen. Lyndon Dykes miste een penalty, maar maakte dat goed door na rust alsnog te scoren. In de extra tijd bracht Scott McTominay de Schotten alsnog in vervoering: 3-2.

Dankzij de overwinning bezet Schotland nu de tweede stand in de groep, op gepaste afstand van het vooralsnog ongenaakbare Denemarken. Israël geeft als nummer drie vier punten toe. De tweede plek geeft recht op het spelen van play-offs.

Stand groep F 1. Denemarken 6-18 (22-0)

2. Schotland 7-14 (12-7)

3. Israël 7-10 (16-14)

4. Oostenrijk 6-7 (9-13)

5. Faröer-eilanden 6-4 (4-14)

6. Moldavië 6-1 (3-18)

Eran Zahavi scoorde, maar kon Israël niet behoeden voor een nederlaag. Eran Zahavi scoorde, maar kon Israël niet behoeden voor een nederlaag. Foto: AP

Overige uitslagen:

Azerbeidzjan-Ierland 0-3 (groep A)

Finland-Oekraïne 1-2 (groep D)

Kazachstan-Bosnië en Herzegovina 0-2 (groep D)

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie