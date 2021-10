Marokko heeft zaterdag in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 opnieuw gewonnen van Guinee-Bissau. De 'Leeuwen van de Atlas' waren ditmaal met 0-3 te sterk voor het West-Afrikaanse land. Ghana won mede door een treffer van Ajacied Mohammed Kudus met 3-1 van Zimbabwe.

Marokko had de wedstrijd al vroeg in de tas. Hatayspor-aanvaller Ayoub El Kaabi (foto) tekende in de tiende minuut voor de 0-1 en tien minuten later maakte Aymen Barkok van Eintracht Frankfurt de 0-2.

In de tweede helft zorgde El Kaabi met zijn tweede treffer van de avond voor de 0-3-eindstand. NEC'er Souffian El Karouani viel in de slotfase in en maakte zijn debuut. Voormalig Feyenoord- en FC Utrecht-speler Sofyan Amrabat speelde de hele wedstrijd.

Marokko blijft door de overwinning foutloos in groep I. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic was woensdag al met 5-0 te sterk voor Guinee-Bissau. Dinsdag speelt Marokko tegen Guinee.

Stand groep I 1. Marokko 3-9 (10-0)

2. Guinee-Bissau 4-4 (5-11)

3. Guinee 3-3 (4-4)

4. Soedan 4-2 (5-9)

Kudus helpt Ghana aan overwinning

Ghana kwam tegen Zimbabwe na vijf minuten al op voorsprong door Kudus. De middenvelder kreeg de bal na een goede combinatie terug van een medespeler en schoot vervolgens raak met een geplaatste inzet.

Kort na rust kwam Zimbabwe langszij door een benutte penalty van Al-Tai FC-speler Knowledge Musona, maar Ghana trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Arsenal-middenvelder Thomas Partey zorgde voor de 2-1 en in de slotfase maakte André Ayew (Al Sadd) er 3-1 van.

Ghana houdt door de overwinning zicht op de eerste plaats in de groep. De 'Black Stars' hebben na drie wedstrijden één punt minder dan Zuid-Afrika. Ghana speelt dinsdag opnieuw tegen Zimbabwe, maar dan een uitwedstrijd.