Lieke Martens heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan met de vrouwen van FC Barcelona. Mede door een doelpunt van de Nederlandse won de nog ongeslagen koploper de topper tegen Atlético Madrid met 0-3.

Martens begon op de bank en kwam na een uur spelen bij een stand van 0-1 in het veld. Net nadat Aitana Bonmatí er 0-2 van had gemaakt, zorgde de Nederlandse aanvaller in de 74e minuut voor de beslissing. Bij Atlético speelde Merel van Dongen de hele wedstrijd mee.

Het is de tweede keer binnen een week dat Martens als invaller trefzeker is. Woensdag deed ze dat ook in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal, toen de Catalaanse ploeg met 4-1 won.

De vrouwen van FC Barcelona zijn uitstekend aan het seizoen begonnen. Na zes wedstrijden heeft de ploeg het maximale aantal van achttien punten. Ook Real Sociedad is nog zonder puntenverlies, maar heeft een duel minder gespeeld. Atlético staat derde met dertien punten uit zes wedstrijden.

Martens brengt haar totaal dit seizoen op vijf doelpunten en één assist in de competitie. Vorig seizoen kwam ze tot vijftien goals bij de regerend Spaans kampioen, het grootste aantal in haar carrière.