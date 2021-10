VVV-Venlo heeft zaterdag de Limburgse derby tegen MVV in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De thuisploeg profiteerde van een keepersfout en een onbegrijpelijke misser van de Maastrichtenaren en zegevierde met 2-0.

VVV houdt de Maastrichtenaren daarmee onder zich op de ranglijst. De ploeg van trainer Jos Luhukay heeft na tien wedstrijden zestien punten en staat in de subtop. MVV bivakkeert met twaalf punten in de brede middenmoot.

De thuisploeg had de overwinning vooral te danken aan fouten van de tegenstander. Bij de 1-0 in de veertigste minuut sloeg Thijmen Nijhuis een gat in de lucht toen hij probeerde de bal weg te stompen bij een vrije trap. Dekker profiteerde en kopte raak.

MVV kreeg na rust goede kansen om op gelijke hoogte te komen, waarvan de grootste voor Mitchy Ntelo was. De Belgische spits slaagde erin om een meter voor een leeg doel op de lat te schieten. VVV ontsnapte en besliste de wedstrijd twee minuten voor tijd via Carl Johansson, die profiteerde van zwak verdedigen bij de bezoekers.

Ondanks de interlandperiode staan er dit weekeinde zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op het programma, die worden verspreid over de zaterdag en zondag. Zaterdagavond volgen nog de topper tussen FC Emmen en Excelsior (18.45 uur) en het Brabantse onderonsje FC Eindhoven-TOP Oss (21.00 uur).

