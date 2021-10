Excelsior heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie heroverd. De Rotterdammers versloegen directe concurrent FC Emmen zaterdag met 0-1 in een duel waarin de gemoederen vooral op het eind hoog opliepen.

Zoals wel vaker dit seizoen had Excelsior de overwinning te danken aan Thijs Dallinga. De spits, die in het verleden ook voor FC Emmen speelde, maakte met een geplaatste kopbal in de 32e minuut zijn tiende doelpunt in evenveel wedstrijden.

FC Emmen had op de Oude Meerdijk het meeste balbezit en kreeg voor rust ook een handvol goede kansen. Excelsior-keeper Stijn van Gassel onderscheidde zich echter met een aantal prima reddingen.

In de tweede helft gebeurde er weinig meer voor beide doelen en liepen de onderlinge irritaties steeds hoger op. Dat mondde in blessuretijd uit in een massale opstoot op het veld, die door scheidsrechter Laurens Gerrets werd afgedaan met twee gele kaarten.

Excelsior nestelt zich met negentien punten uit tien duels weer op de eerste plaats, die het na de achtste speelronde was kwijtgeraakt. FC Volendam en Jong AZ hebben minder verliespunten, maar komen tijdens de interlandbreak niet in actie. FC Emmen staat vijfde.

VVV-Venlo won in De Koel de derby tegen MVV met 2-0. Foto: Pro Shots

VVV wint Limburgse derby door blunders MVV

Eerder op de dag won VVV-Venlo de Limburgse derby tegen MVV: 2-0. De thuisploeg had de overwinning vooral te danken aan fouten van de tegenstander. Bij de 1-0 in de veertigste minuut sloeg Thijmen Nijhuis een gat in de lucht toen hij probeerde de bal weg te stompen bij een vrije trap. Tristan Dekker profiteerde en kopte raak.

MVV kreeg na rust goede kansen om op gelijke hoogte te komen, waarvan de grootste voor Mitchy Ntelo was. De Belgische spits slaagde erin om een meter voor een leeg doel op de lat te schieten. VVV ontsnapte en besliste de wedstrijd twee minuten voor tijd via Carl Johansson, die profiteerde van zwak verdedigen bij de bezoekers.

Dankzij de overwinning houdt VVV de Maastrichtenaren onder zich op de ranglijst. De ploeg van trainer Jos Luhukay heeft na tien wedstrijden zestien punten en staat in de subtop. MVV bivakkeert met twaalf punten in de brede middenmoot.

