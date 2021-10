Bondscoach Louis van Gaal heeft zaterdag alsnog Arnaut Danjuma Groeneveld bij het Nederlands elftal gehaald. De aanvaller van Villarreal, die ondanks een sterke reeks bij zijn Spaanse club niet werd geselecteerd door Van Gaal, vervangt de geblesseerd geraakte Cody Gakpo en kan maandag tegen Gibraltar mogelijk zijn derde interland spelen.

De 22-jarige Gakpo is vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland (0-1) uitgevallen met klachten die passen bij een hersenschudding. De aanvaller van PSV heeft het trainingskamp van Oranje zaterdagmiddag verlaten en herstelt verder in Eindhoven.

Danjuma kende met vijf doelpunten in zijn eerste acht officiële duels een uitstekende start bij zijn club Villarreal, maar hij werd opvallend genoeg niet opgeroepen door Van Gaal als vervanger van de geblesseerde Steven Bergwijn. Van Gaal gaf de voorkeur aan Noa Lang, die vrijdag tegen Letland zijn interlanddebuut maakte.

"De laatste vier wedstrijden doet hij het geweldig en kan hij er ook bij zijn, maar daar heb ik niet toe besloten", zei Van Gaal afgelopen maandag over de afwezigheid van Danjuma tegen de aanwezige journalisten.

"Hij doet het goed, maar daar heb ik jullie echt niet voor nodig. Denk je nou echt dat de KNVB geen scouts heeft? Wij kijken alles. En ik ben hartstikke blij dat hij het zo goed doet. Weer twee goals en beslissend op het hoogste niveau. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is."

De 24-jarige Danjuma speelde in 2018 al twee interlands voor Oranje. Op 13 oktober van dat jaar debuteerde hij in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (3-0), waarna hij drie dagen later scoorde in de oefeninterland tegen België (1-1). Daar bleef het toen bij. Maandag kan hij in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (aftrap 20.45 uur in De Kuip) eventueel zijn derde interland spelen.

Danjuma maakte indruk bij Villarreal

Danjuma, zoon van een Nigeriaanse moeder en Nederlandse vader, doorliep de jeugdopleiding van PSV en stapte op zijn negentiende over naar NEC, waar hij in 2018 een transfer van een kleine 3 miljoen euro verdiende naar Club Brugge. Bij de Belgische club groeide de linksbuiten uit tot een smaakmaker. Na zes goals en vier assists in 25 duels werd hij al na één seizoen verkocht aan de Engelse club Bournemouth.

In de Premier League hield Danjuma zich eveneens goed staande. In twee seizoenen kwam hij tot 52 wedstrijden voor Bournemouth, waarin hij zeventien keer trefzeker was en acht assists gaf. Halverwege augustus pikte Villarreal hem voor 23,5 miljoen euro op uit Engeland.

Met vijf doelpunten in zijn eerste acht wedstrijden is Danjuma uitstekend begonnen bij zijn nieuwe club uit Spanje. Hoogtepunt was zijn optreden in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. De aanvaller was met een assist en een groot aantal geslaagde dribbels de absolute uitblinker op Old Trafford, maar kon niet voorkomen dat Manchester United met 2-1 won.

Vijf dagen na zijn uitblinkersrol was Danjuma met twee doelpunten in de met 2-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Real Betis matchwinner bij Villarreal. Zijn sterke serie leverde hem aanvankelijk geen oproep voor het Nederlands elftal op, maar nu mag hij zich alsnog melden in Zeist.