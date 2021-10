België moet het zondag tegen Italië zonder Romelu Lukaku doen in de strijd om de derde plek in de Nations League. De spits van Chelsea heeft het trainingskamp van de 'Rode Duivels' zaterdag verlaten.

Het is onduidelijk wat Lukaku mankeert. De 28-jarige oud-speler van onder meer Anderlecht, Everton, Manchester United en Internazionale ontbrak eerder op de dag al op de laatste training.

Lukaku had donderdag nog een hoofdrol in de met 2-3 verloren halve finale tegen Frankrijk in Turijn. Hij zette de Belgen op een 2-0-voorsprong en zag een tweede treffer in de slotfase afgekeurd worden.

België hoopt de teleurstelling zondag, eveneens in het stadion van Juventus, van zich af te spelen. Bondscoach Roberto Martínez kon al niet beschikken over Thomas Vermaelen - hij mocht Japan niet uit wegens coronaregels - en de geblesseerde Thorgan Hazard.

De wedstrijd tussen België en Europees kampioen Italië, dat in de andere halve finale met 1-2 van Spanje verloor, begint zondag om 15.00 uur. Later op de dag, om 20.45 uur, spelen Spanje en wereldkampioen Frankrijk de finale in Milaan.