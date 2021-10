Lionel Messi voelt zich nog niet helemaal op zijn gemak bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster vertrok afgelopen zomer bij FC Barcelona voor een avontuur bij de Franse grootmacht, maar hij heeft nog geen onuitwisbare indruk kunnen achterlaten in Parijs.

"Op dit moment moet ik toegeven dat ik me nog een beetje verloren voel", zegt Messi zaterdag in een interview met het Franse voetbaltijdschrift France Football. "Ik moet de stad leren kennen, om beter de weg te kunnen vinden."

De 34-jarige Messi moest in augustus na 21 jaar vertrekken bij FC Barcelona omdat de club zijn aflopende contract niet kon verlengen als gevolg van de salarisregels van La Liga. De topscorer aller tijden van de club kon zich lang niet voorstellen dat hij zou vertrekken uit Catalonië.

"Voor mij en mijn familie was duidelijk dat ik mijn carrière in Barcelona zou beëindigden", aldus Messi, die na het winnen van de Copa América met Argentinië in Barcelona landde in de veronderstelling dat de club zijn contract in orde zou maken.

"Ik dacht dat alles in orde was en dat alleen mijn handtekening nog ontbrak. Maar toen ik aankwam, vertelden ze me dat het niet mogelijk was. Ze zeiden me dat ik een andere club moest zoeken omdat Barcelona niet genoeg middelen had om mijn contract te verlengen. Dat veranderde mijn plannen."

Lionel Messi werd in augustus groots onthaald in Parijs. Lionel Messi werd in augustus groots onthaald in Parijs. Foto: AFP

'Zoontjes onthouden Franse taal beter dan ik'

Messi tekende begin augustus een tweejarig contract ter waarde van zo'n 70 miljoen euro bij PSG, maar hij heeft zijn torenhoge salaris nog niet terugbetaald. Hij scoorde pas één keer in vijf officiële wedstrijden voor de ploeg van trainer Mauricio Pochettino. Het enige doelpunt maakte hij in het Champions League-duel met Manchester City.

In Parijs helpen de Argentijnse spelers bij PSG en ook voormalig Barcelona-collega Neymar hem integreren bij de nieuwe club, zegt hij. Ook zijn drie zoons brengen hem de Franse taal bij. "Ze gaan naar school en leren de taal daar. Zij pikken de woordjes op en onthouden ze meteen. Daarin zijn ze beter dan ik."

Messi speelt momenteel met de Argentijnse ploeg de WK-kwalificatiereeks in Zuid-Amerika. Met de superster in de gelederen kwamen de Argentijnen in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Paraguay.