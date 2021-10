Adrien Rabiot kan zondag niet in actie komen voor Frankrijk in de finale van de Nations League tegen Spanje. De middenvelder heeft positief getest op het coronavirus.

Rabiot is in isolatie geplaatst in Turijn, waar Frankrijk in de halve finale België versloeg (3-2). De rest van de ploeg is zaterdag naar Milaan afgereisd, waar zondag om 20.45 de finale begint.

De 26-jarige Rabiot speelt toevallig bij Juventus uit Turijn. De controleur heeft 22 interlands achter zijn naam staan, hij scoorde nog niet voor de Franse ploeg.

Eerder kon de Franse bondscoach Didier Deschamps middenvelder N'Golo Kanté al niet selecteren, omdat hij positief had getest op corona. De verwachting is dat Aurelien Tchouameni de plaats op het middenveld van Rabiot inneemt tijdens de finale.

Frankrijk en Spanje strijden om de eindzege in de tweede editie van de Nations League. In de finale van de eerste editie in juni 2019 was Portugal met 1-0 te sterk voor Oranje.