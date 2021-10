Stefan Kuntz was niet helemaal tevreden na zijn debuut als bondscoach van Turkije, dat vrijdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie. In het Noorse kamp werd er vooral gebaald van de slappe openingsfase.

"We zijn een beetje teleurgesteld", zei Kuntz na het gelijkspel in Istanboel. "We hadden de Turkse fans graag een zege bezorgd, om het plantje van de hoop iets sneller te laten groeien. Nu is dat nog heel klein."

Kuntz tekende vorige maand voor drie jaar als bondscoach van de Turkse ploeg. De 58-jarige Duitser is de opvolger van Senol Günes, die na de zware nederlaag tegen Oranje (6-1) in de WK-kwalificatie werd ontslagen.

Door het gelijkspel heeft Turkije kwalificatie voor het WK in Qatar niet meer in eigen hand. "Het is belangrijk dat we in elk geval zelf negen punten halen in de laatste drie wedstrijden", benadrukte de bondscoach.

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 7-16 (+17)

2. Noorwegen 7-14 (+7)

3. Turkije 7-12 (+3)

4. Montenegro 7-11 (+2)

5. Letland 7-5 (-4)

6. Gibraltar 7-0 (-25)

Noorwegen baalt van openingsfase

Noorwegen moest het in Istanboel zonder de geblesseerde topspits Erling Haaland stellen. De Scandinaviërs waren iets meer tevreden met het gelijkspel, al baalden ze vooral van de manier waarop de vroege openingstreffer van Kerem Artürkoglu werd weggegeven. Hij profiteerde van Noors balverlies op de eigen helft.

"In de eerste vijf tot tien minuten speelden we erg naïef", mopperde aanvoerder Martin Ødegaard. "We maakten veel vreemde fouten, vooral op onze eigen helft. Maar nadat we dat doelpunt hadden weggegeven, vochten we ons terug in de wedstrijd. Dat getuigt van mentaliteit en kracht. Dat moeten we zien vast te houden in de rest van de kwalificatie."

Noorwegen speelt maandag thuis tegen Montenegro, Turkije gaat op bezoek bij Letland en Oranje ontvangt Gibraltar.