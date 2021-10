Noa Lang is trots op zijn interlanddebuut in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Letland (0-1), al voelde hij vooraf geen spanning. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge viel vrijdag een half uur voor tijd in bij het Nederlands elftal en kreeg nog een goede kans op de 0-2 in Riga.

"Of ik nerveus was? Nee. Het klinkt gek, het was gewoon een wedstrijd voor me. En ik ben eigenlijk nooit gespannen voor een wedstrijd", aldus Lang, die geen oog had voor het bijzondere decor van zijn eerste minuten in Oranje, tegen de NOS.

Het Daugava-stadium heeft een capaciteit van slechts tienduizend en is niet eens volledig omringd door tribunes. "En toch komt met dit Oranje-debuut een droom uit. Het maakt voor mij niet uit of het hier is of in een volle ArenA, ik ben blij dat ik mijn haasje heb. Dat krijgt een mooi plekje."

Lang was doelman Justin Bijlow wel dankbaar omdat die in de extra tijd met een uitstekende redding de 1-1 en daarmee een afgang voor Oranje voorkwam. "Dat deed Justin heel goed. De stemming had nu heel anders kunnen zijn."

Oranje had toen al veel kansen op de 0-2 gehad, maar het overtuigde niet in Riga. Lang keek wel met een redelijk gevoel terug op zijn eigen spel. Ook bondscoach Louis van Gaal was tevreden. "Ik denk dat hij gedaan heeft wat hij kon. Lang had wel lef, moet ik zeggen", aldus de trainer.

Noa Lang na afloop met Daley Blind. Noa Lang na afloop met Daley Blind. Foto: Getty Images

'Ik kon zelf niet schieten'

De invaller liet na met een doelpunt glans te geven aan zijn debuut. Hij miste een goede kans en leverde nog bijna een assist, maar Memphis Depay schoot naast.

"Ik kon zelf niet schieten en dus tikte ik de bal naar Memphis. Helaas, het mocht niet zo zijn, maar ik was wel bij drie kansen betrokken", vervolgde Lang, die inviel als rechtsbuiten. Bij Brugge speelt hij vrijwel altijd aan de linkerkant. "Het was lastig vanaf rechts, het veld hielp ook niet mee. Er is nog veel ruimte voor verbetering, dat is duidelijk."

Met de zwaarbevochten zege deed Oranje goede zaken in groep G van de WK-kwalificatie, want Turkije-Noorwegen eindigde in 1-1. Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland nu twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in.