Louis van Gaal was na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Letland en Nederland (0-1) vooral blij met de overwinning. De bondscoach zag dat zijn ploeg het lastig had, maar vond niet dat Oranje het ondanks de zege slecht heeft gedaan.

"Of de overwinning het enige is wat telt? Nee, zeker niet. Wij hebben vijftien kansen gehad en zij vier. We hadden 75 procent balbezit. Dat is allemaal niet verrassend, want dit had ik al verwacht", zei Van Gaal na de wedstrijd tegen de NOS.

Oranje won van Letland door een doelpunt van Davy Klaassen, maar had via onder anderen Memphis Depay, Ryan Gravenberch en Wout Weghorst grote kansen op meer doelpunten. In de slotfase voorkwam keeper Justin Bijlow ternauwernood nog puntenverlies.

"Het is 0-1 geworden, maar het had ook 0-4, 1-6 of 2-1 kunnen zijn", vervolgde Van Gaal, die niet blij was met de grote kans voor Letland in de slotfase. "Dat deden we zelf. De pass van Frenkie de Jong was te zacht en Denzel Dumfries kwam niet naar de bal toe. Daar ging al van alles mis."

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 7-16 (+17)

2. Noorwegen 7-14 (+7)

3. Turkije 7-12 (+3)

4. Montenegro 7-11 (+2)

5. Letland 7-5 (-4)

6. Gibraltar 7-0 (-25)

Davy Klaassen maakte het enige doelpunt in Letland. Foto: EPA

'Hoeven hier het publiek niet te vermaken'

Van Gaal vond het niet zo erg dat Oranje verre van schitterde in Letland. "Wij hoeven hier het publiek niet te vermaken. We moeten het WK halen, dat is het doel. Dit zijn heel moeilijke wedstrijden. Elke lange bal was een gevecht met die lange spits (Roberts Uldrikis, red.) van hen."

Ook was de bondscoach van mening dat zijn ploeg niet zomaar heel veel anders had kunnen doen, gezien de omstandigheden en de spelopvatting van de tegenstander. "Dat is zo ontzettend moeilijk. De creatieveling moet in zo'n wedstrijd dan opstaan."

Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland nu twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in.