Virgil van Dijk is kritisch op het spel van het Nederlands elftal na de nipte uitzege op Letland in de WK-kwalificatie. Oranje won vrijdag in Riga met 0-1 en ontsnapte in blessuretijd aan de gelijkmaker.

"Als je naar de laatste kans kijkt, was het nog even spannend", zei Van Dijk bij de NOS. "Dit is een wedstrijd waarvan iedereen verwacht dat je die wint, en dat hebben gedaan. We hebben veel kansen gecreëerd, maar er waren wel een paar gevaarlijke momenten na balverlies. Dat moet beter."

Davy Klaassen maakte in de negentiende minuut het enige doelpunt voor Oranje, dat niet imponeerde. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal kreeg weliswaar kansen om verder uit te lopen, maar Letland kreeg ook drie goede mogelijkheden. In de extra tijd was invaller Igors Tarasovs zelfs dicht bij de 1-1, maar Justin Bijlow voorkwam puntenverlies voor Oranje.

"We wisten dat het met een 1-0-voorsprong tot het einde nog niet afgelopen was. Dat kon je wel zien", doelde Van Dijk op de kans voor Tarasovs. "Uiteindelijk valt die tweede niet, waardoor we er alles aan moesten doen om drie punten te pakken."

"Ik ga geen excuses verzinnen waarom we fouten maken", vervolgde de aanvoerder. "Dat moet beter. Vooral in de fases waarin zij gevaarlijk werden, hadden we veel beter moeten handelen. Maar goed, we hebben onze plicht gedaan en nemen drie punten mee naar huis."

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 7-16 (+17)

2. Noorwegen 7-14 (+7)

3. Turkije 7-12 (+3)

4. Montenegro 7-11 (+2)

5. Letland 7-5 (-4)

6. Gibraltar 7-0 (-25)

Oranje viert de winnende treffer van Davy Klaassen. Oranje viert de winnende treffer van Davy Klaassen. Foto: EPA

'We moeten het uiteindelijk zelf doen'

Oranje profiteerde van het 1-1-gelijkspel bij Turkije-Noorwegen en heeft nu twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo. Nummer drie Turkije heeft vier punten achterstand. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in.

"Dit is misschien wel een heel gunstig resultaat voor ons", zei Van Dijk over het gelijkspel bij Turkije-Noorwegen. "Maar we moeten het uiteindelijk zelf doen. Maandag moeten we weer drie punten pakken."

Dan is Gibraltar in De Kuip de volgende tegenstander van Oranje.