Het Nederlands elftal heeft vrijdag een stap gezet richting het WK 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal boekte in Riga een moeizame zege op Letland, terwijl concurrenten Turkije en Noorwegen in Istanboel met 1-1 gelijkspeelden.

Davy Klaassen maakte in de negentiende minuut de 0-1 tegen Letland. De Ajax-middenvelder schoot een corner van Memphis Depay binnen en werd zo de matchwinner van Oranje, dat niet imponeerde in het Daugava Stadion. De nummer 135 van de FIFA-ranking kreeg drie goede mogelijkheden, al had Nederland in de tweede helft kansen om verder uit te lopen. In de extra tijd voorkwam keeper Justin Bijlow ternauwernood puntenverlies.

Zo bleef het 0-1 en dat was genoeg om de eerste plaats in groep G steviger in handen te krijgen. Turkije kwam thuis tegen Noorwegen al na zes minuten op 1-0 door een goal van Kerem Aktürkoglu, maar vier minuten voor rust was het 1-1 en dat was ook de eindstand. Kristian Thorstvedt scoorde voor de Noren, die aantraden zonder de geblesseerde sterspeler Erling Haaland.

De derde wedstrijd in groep G werd door Montenegro met 0-3 gewonnen bij Gibraltar, dat maandag in De Kuip de volgende tegenstander is van Oranje. Adam Marusic scoorde een keer en Fatos Beciraj maakte er twee.

Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland nu twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo. De voorsprong op nummer drie Turkije bedraagt vier punten. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK en de nummer twee gaat de play-offs in.

Stand in WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Nederland 7-16 (+17)

2. Noorwegen 7-14 (+7)

3. Turkije 7-12 (+3)

4. Montenegro 7-11 (+2)

5. Letland 7-5 (-4)

6. Gibraltar 7-0 (-25)

De basisploeg van Oranje tegen Letland. De basisploeg van Oranje tegen Letland. Foto: Getty Images

Til vervangt geschorste Wijnaldum

Met Guus Til als vervanger van de geschorste Wijnaldum had Nederland zoals verwacht vrijdag het initiatief tegen Letland. De Letten, met Roberts Uldrikis van SC Cambuur als enige spits, zakten terug in de hoop lang stand te houden. Dat lukte niet, want in de negentiende minuut was het 0-1 voor Oranje. Klaassen schoot een corner van Memphis Depay in een keer binnen.

Zo had Nederland een gewenste start, maar een minuut was het bijna weer gelijk. Klaassen voorkwam dat Uldrikis scoorde en in de 25e minuut kreeg de aanvaller van Cambuur weer een goede kans.

Het was dus nog lang niet beslist, al kreeg het matig spelende Oranje in het restant van de eerste helft wel mogelijkheden op een tweede goal. Via Cody Gakpo en Virgil van Dijk kwam de bal bij Steven Berghuis en het schot van de rechtsbuiten ging recht in de handen van keeper Roberts Ozols. Even later kopte Denzel Dumfries via een tegenstander naast.

Davy Klaassen schiet de 0-1 binnen. Davy Klaassen schiet de 0-1 binnen. Foto: Pro Shots

Lang kan debuut niet bekronen met goal

Ook na rust was het bij vlagen oppassen voor Oranje. In de 49e minuut zette Andrejs Ciganiks aan voor een rush en zijn lage schot ging voorlangs. Aan de andere kant kopte Gakpo over, werd een voorzet van de lijn gehaald en schoot Memphis naast.

In de hoop een doelpunt te forceren liet Van Gaal Lang debuteren. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge verving Berghuis en was vijf minuten later betrokken bij een goede kans. Hij vond in het drukke strafschopgebied Memphis, maar die miste opnieuw het Letse doel.

Niet veel later liet Lang na de 0-2 te maken en Ryan Gravenberch, de vervanger van Til, kreeg de bal er ook niet in. Tien minuten voor tijd nam ook Wout Weghorst, de derde Nederlandse invaller, het doel onder vuur. Hij schoot hard in het zijnet.

Doordat de tweede Nederlandse goal uitbleef, was het tot het einde spannend en in de extra tijd ging het nog bijna mis. Bij een Letse corner kwam de bal voor de voeten van Igors Tarasovs, die een goed schot afleverde. Bijlow redde Oranje en voorkwam zo een afgang. Sterker, door het gelijkspel in Istanboel is het WK een stuk dichterbij gekomen voor Nederland.