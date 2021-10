Duitsland is er vrijdag in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 net in geslaagd om de drie punten te pakken. De wereldkampioen van 2014 won thuis in groep J van Roemenië: 2-1. In groep H maakten Kroatië en Rusland geen fout.

Duitsland trad in Hamburg aan met veel grote namen, maar had toch de nodige moeite met Roemenië. Ianis Hagi tekende na negen minuten zelfs voor de openingstreffer. Serge Gnabry trok de stand na rust gelijk en invaller Thomas Müller bezorgde Duitsland in de slotfase toch nog de winst: 2-1.

In dezelfde poule speelde Armenië gelijk tegen IJsland (1-1) door goals van Kamo Hovhannisyan en Ísak Jóhannesson. Noord-Macedonië was veel te sterk voor Liechtenstein: 0-4. Darko Velkovski, Ezgjan Alioski (penalty), Boban Nikolov en Darko Churlinov maakten de doelpunten.

Duitsland gaat mede door de nipte overwinning op Roemenië riant aan de leiding in groep J, met achttien punten uit zeven duels. Noord-Macedonië (twaalf punten), Armenië (twaalf punten) en Roemenië (tien punten) volgen op gepaste afstand. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar en de nummer twee gaat de play-offs in.

Stand in groep J 1. Duitsland 7-18 (+16)

2. Noord-Macedonië 7-12 (+9)

3. Armenië 7-12 (-2)

4. Roemenië 7-10 (+2)

5. IJsland 7-5 (-8)

6. Liechtenstein 7-1 (-17)

Noord-Macedonië won op bezoek bij Liechtenstein. Noord-Macedonië won op bezoek bij Liechtenstein. Foto: Getty Images

Kroatië en Rusland doen goede zaken

Kroatië behield de koppositie in groep H door af te rekenen met Cyprus: 0-3. Een doelpunt van Andrej Kramaric werd in de eerste helft nog afgekeurd, maar de treffer van Ivan Perisic telde wel. Luka Modric miste na rust een penalty. Josko Gvardiol en Marko Livaja voerden de score in de slotfase wel verder op.

Ook voor Rusland, dat in punten naast Kroatië staat, was er een overwinning. De Russen wonnen door een eigen doelpunt van Inter-verdediger Milan Skriniar met 1-0 van Slowakije. Slovenië was in eigen huis Malta met 4-0 de baas. Josip Ilicic (twee keer), Andraz Sporar en Benjamin Sesko scoorden.

Kroatië en Rusland lijken samen te gaan strijden om de eerste en tweede plek in de groep, want de voorsprong op nummer drie Slovenië is zes punten. Er staan nog drie groepswedstrijden op het programma.

Het eigen doelpunt van Milan Skriniar (Slowakije). Het eigen doelpunt van Milan Skriniar (Slowakije). Foto: Getty Images

Tsjechië en Wales houden strijd om plek twee spannend

In groep E slaagden Tsjechië en Wales er niet in een voorschot te nemen op plek twee. De onderlinge confrontatie eindigde in 2-2. Aaron Ramsey zette de bezoekers op 0-1. Jakub Pesek en een eigen goal van Ramsey brachten Tsjechië aan de leiding, maar Daniel James bezorgde Wales alsnog een punt.

Estland, dat nagenoeg kansloos is voor een ticket voor het WK, was in eigen huis Belarus de baas: 2-0. VVV-Venlo-aanvaller Erik Sorga en Sergei Zenjov waren trefzeker voor de thuisploeg.

België kwam vanwege de Nations League niet in actie, maar gaat nog altijd zorgeloos aan de leiding in groep E. De voorsprong op Tsjechië en Wales is acht punten.

