FC Barcelona speelt de thuiswedstrijden in het seizoen 2022/2023 mogelijk in Estadi Johan Cruyff. De Catalaanse club wil tijdens de verbouwing van Camp Nou uitwijken naar het kleine stadion op het trainingscomplex.

Camp Nou wordt door de broodnodige verbouwingen een jaar niet toegankelijk voor publiek. Het lang uitgestelde plan wordt naar verwachting in de zomer van 2022 gestart en kan jaren duren. Volgens president Joan Laporta zal de ploeg maximaal een jaar op een andere plek moeten te spelen.

Het is nog niet zeker waar Barça in die twaalf maanden gaat spelen. "We kijken naar verschillende mogelijkheden", vertelde president Laporta vrijdag aan de Catalaanse radiozender RAC1. "Maar het Estadi Johan Cruyff is de beste mogelijkheid."

Het kleine stadion, dat in 2019 werd geopend, is nu de thuisbasis voor de vrouwenploeg en het tweede elftal van Barcelona. Het stadion heeft een capaciteit van 6.000 toeschouwers, maar er moeten volgens Laporta 50.000 fans in als het eerste elftal speelt. Hoe de club dat gaat realiseren, is nog niet duidelijk.

Zo ziet Camp Nou eruit na de verbouwing. Zo ziet Camp Nou eruit na de verbouwing. Foto: FC Barcelona

Camp Nou krijgt capaciteit van 110.000

Volgens Laporta is de renovatie van Camp Nou van fundamenteel belang voor de toekomst van de club. Het bestuur rekent op hogere inkomsten uit het stadion, onder meer dankzij een grotere capaciteit.

Camp Nou biedt nu nog plaats aan bijna 100.000 toeschouwers en telt na de geplande verbouwing 110.000 zitplaatsen.

De clubleiding heeft een lening van 1,5 miljard euro nodig om de verbouwing van Camp Nou te financieren. De jaarvergadering van de stemgerechtigde verenigingsleden, die gepland staat voor 17 oktober, moet het project nog goedkeuren.